Larisa Uță este fosta soție a artistului Alin Oprea. Aceasta a câștigat procesul de defăimare, dechis în instanță împotriva fostului partener.

„După trei ani de Hărțuire din partea fostului meu soț și a ziarelor din Romania a venit în sfârșit primăvara și în viața noastră. Am câștigat Procesul de calomnie și defăimare intentat de mine împotriva fostului meu soț.

Faptul că nu am răspuns niciodată atacurilor împotriva mea nu a fost din cauză că era adevărat, ci pentru că am considerat că este sub demnitatea mea să mă apar de așa ceva, am considerat că singura variantă prin care mă pot apăra este Instanța.

Vreau să îi mulțumesc prietenei și avocatei mele Laura de Alvare care a fost de la început alături de mine, pentru sfaturile, grija și profesionalismul desăvârșit.

Ceea ce am trăit în ultimii trei ani este un coșmar din care îmi doresc să mă trezesc în sfârșit. Am fost atacată în toate felurile posibile, mi-au fost atacați copiii, mi-a fost atacată mama, fratii, prietenii, am fost anchetată de DIICOT, plângeri penale la poliție, TOATE ACESTEA FIIND SOLUȚIONATE CA NEFONDATE .

Aș vrea să mulțumesc pentru toate mesajele de încurajare primite. M-au ajutat mult pe mine și pe copiii mei.

Mulțumesc și celor care s-au interesat sau au judecat situația familiei mele. In ciuda tuturor provocărilor și minciunilor, valorile și poziția mea rămân aceleași.

Am trecut in cei 23 de ani prin vreme frumoasa și prin furtuna. Am plâns și am ras împreuna. Am avut zile de abundentă și zile de restriște.

Nu pot sa cer acum după 23 de ani execuția publică a celui cu care am împărțit o viața.

Sunt recunoscătoare pentru fiecare clipă și NU O SĂ LE MÂNJESC ACUM CU NOROI. ȘI NICI NU O SĂ LAS SĂ MÂNJEASCĂ ALȚII.

TĂCEREA MEA NU REPREZINTĂ ACORDUL MEU CI DOAR RESPECTUL FAȚA DE COPIII MEI CARE SUNT TOTUL PENTRU MINE”, a scris fosta soție a lui Alin Oprea pe pagina personală de Facebook.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Alin Oprea s-a căsătorit civil cu Medana, urmând ca anul acesta să aibă loc și cununia religioasă.

