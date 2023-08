Pe 27 august 2021, Alina Vidican și Claude Senhoreti s-au căsătorit. La cinci ani de la divorțul de Cristi Borcea, Alina Vidican i-a spus da omului de afaceri, dar nu în România, ci în Florida, Statele Unite, acolo unde locuiesc.

„Am fost binecuvântați să fim împreună, am fost sortiți și este o adevărată plăcere să îmi împart viața cu ea. Nu m-am gândit că mă voi mai căsători în viața asta, dar am întâlnit-o pe ea, era foarte pasionată de mașini, mai ales de curse, și am zis că nu pot să las să treacă o asemenea femeie”, a spus la Pro TV Claude Senhoreti, după nunta cu Alina Vidican, unde românca a primit cadou o mașină de peste 100.000 de dolari.

Declarațiile lui Claude Senhoreti la 2 ani de la căsătoria cu Alina Vidican

Acum, cei doi au sărbătorit doi ani de căsătorie într-un loc inedit. Alina Vidican și Claude Senhoreti au fost cazați într-un hotel de cinci stele din Palm Beach, unde preţul unei camere pe noapte e peste 1.000 de euro, scrie as.ro.

„Aniversare fericită, iubita mea. 2 ani se simt ca şi 20”, a transmis pe Instagram Claude Senhoreti, care s-a pozat în luxosul hotel alături de Alina Vidican.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Recomandări INTERVIU. Camelia Roiu, medicul care a dezvăluit infecțiile din spitale după Colectiv: „E o minune că nu avem zilnic câte o tragedie! Nimic nu funcționează normal”

Alina Vidican, răsfățată de soțul ei cu cadouri de sute de mii de dolari

În martie, Alina Vidican și-a sărbătorit ziua de naștere. A împlinit 39 de ani, iar Claude Senhoreti, soțul ei, a surprins-o cu un cadou de sute de mii de dolari: o mașină marca Lamborghini, ediție limitată. Pe Instagram, milionarul Claude Senhoreti a distribuit un clip video cu mai multe imagini.

Alina Vidican apare în toate fotografiile, ea dă husa jos de pe mașină, apoi se urcă chiar și la volan. „Draga mea, azi este ziua ta. Sper să te bucuri de noul tău LAMBORGHINI STO SE30. Fata mea iubitoare de mașini. Nu ești doar jumătatea mea, ci ești totul meu, te iubesc!”, a transmis bărbatul prin intermediul rețelelor de socializare.

„Cadou de ziua cuiva? Oamenii tăi preferați? Culoarea este atât de bolnavă! La mulți ani, Alina! Așa de fericit pentru tine”, a mai transmis apoi Claude Senhoreti despre cadoul pe care i l-a făcut Alinei Vidican. Conform Fanatik, mașina primită de fosta soție a lui Cristi Borcea costă 425.000 de dolari. Modelul a fost lansat în anul 1993, pentru a sărbători aniversarea de 30 de ani a Lamborghini.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Ce face Cioacă de când a ieşit din închisoare! Mama Elodiei, dezvăluire cutremurătoare: Plângea...

Viva.ro Cum arată 'văduva albă' a lui Sergiu Nicolaescu, la 10 ani de la moartea lui. Dana era mai tânără cu 47 de ani decât el

AVANTAJE.RO Reacția Alexandrei Dinu după ce s-a scris că Bobby Păunescu ar fi filmat-o în timp ce dormea, în vila lui din Positano

FANATIK.RO Vacanțele care i-au înnebunit pe români în această vară. Mulți le adoră, deși nu sunt deloc ieftine

Știrileprotv.ro Un bărbat a găsit o pungă cu 5.000 de dolari într-o parcare și i-a păstrat. Ce a pătit după trei luni

Observatornews.ro "Așa se poartă autoritățile după ce am pierdut ambii părinți". Fiica celor două victime de la Crevedia acuză că a fost bruscată de poliţişti

Orangesport.ro Un nou TUN financiar pentru Becali: "Gata, îl vinde". Marea lovitură dată de patronul FCSB-ului

Unica.ro Ce s-a aflat acum despre bărbatul cu care jurnalista Cristina Herea s-a măritat la 6 luni de la divorțul de primul soț