Recent, Libertatea a stat de vorbă cu vedeta, pe care a găsit-o pe platourile „Vorbește Lumea”, emisiune de la PRO TV care a împlinit în această vară 10 ani de emisie.

După ce a stat de vorbă cu Lili Sandu, Bogdan Ciudoiu și Shurubel, Amalia Năstase a oferit un interviu în exclusivitate pentru publicația noastră. Și a vorbit atât despre cei trei copii ai ei, cât și despre planurile de vacanță.

Amalia Năstase vrea să plece alături de familie în Grecia

Întrebată ce destinație aleg pentru această vară, Amalia Năstase a afirmat că se gândesc să plece în Grecia, pe brațul Kassandra situat în Halkidiki, în apropiere de Salonic.

„Am fost deja la o tabără de fotbal cu Tomiță, în Grecia. Am fost cu Răzvan și cu Toma, pentru că fetele n-au vrut să meargă într-o tabără cu 14 băieți. Mă rog, nu era în tabără, că doar îl duceam ziua. Erau 14 băieți și ele au zis că nu e ok. Sunt festivalurile, am fost la unele, mergem și la Untold, fetele vor să meargă pe la concerte prin Europa, Alessia a fost la Kendrick Lamar, vrea să meargă și la Drake.

Vrem să mergem împreună în Grecia, dacă reușim vara asta, cu toții. Noi am fost pe brațul Kassandra, lângă Salonic, într-un loc foarte frumos, Sani se numește. Este un hotel întins pe o suprafață foarte mare, sunt tot felul de chestii acolo: Academia lui Rafael Nadal, Chelsea Football Club… Pentru copii sunt foarte multe! Și sunt și foarte multe restaurante. Emma vrea să meargă la Madrid, că îi place orașul foarte mult”, a spus Amalia Năstase în exclusivitate pentru Libertatea.

Alături de Amalia Enache s-a aflat și Emma, fiica ei, care a terminat primul an de facultate și se află în vacanță în România. Tânăra în vârstă de 19 ani ne-a dezvăluit că în această vară s-a angajat la Untold și că îi place foarte mult job-ul pe care îl are.

„Până în septembrie sunt și… Acum lucrez la Untold. Am început pe 15 iulie 2025. Chiar îmi place foarte mult. Cred că îmi place așa de mult pentru că este o zonă mai creativă și nu mă duc la birou, să stau și să mă uit în calculator. Mă ocup de marketing, social media și îi ajut cu ce au nevoie. Și organizarea din spatele festivalului, deoarece sunt foarte mulți artiști și trebuie ținută legătura cu toți”, a afirmat Emma, fiica Amaliei Năstase, în exclusivitate pentru Libertatea.

„Când se termină festivalul, toți pleacă înapoi acasă sau în diferite destinații de vacanță”, a adăugat Amalia Năstase.

„Mie-mi place că sunt în toate colțurile lumii”, spune vedeta

Întrebată cum se împarte între cei trei copii ai ei, fosta soție a lui Ilie Năstase a spus că, deși programul este foarte încărcat. se descurcă destul de bine.

„Acum Toma e cu fotbalul și îmi ia foarte mult timp, pentru că trebuie să-l duc în trei locuri. Asta e ideea. Și el are șase zile pe săptămână fotbal. Și noi șase zile pe săptămână suntem… Noroc că vreo trei zile sunt antrenamente la școală, care e vis-a-vis de casă. Iar așa, între toți copiii… mie-mi place că sunt în toate colțurile lumii. Că ne ducem și în Scoția…

În septembrie plecăm în Scoția cu toți, să o ducem pe Emma. Vremea este ok, eu când am fost anul trecut era foarte frumos. Deci este superb la Emma acolo. Este ca în povești. Emma locuiește într-un oraș din povești. Dar este vânt. Și vara este vânt, dar era soare. Emma stă la cinci minute de mers pe jos de ocean”, a încheiat vedeta interviul pentru Libertatea.