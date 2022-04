După ce luni, 4 aprilie, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au întâlnit la Judecătoria Buftea, la cel de-al doilea termen al divorțului, spiritele nu s-au calmat deloc. Impresara a spus că antrenorul de la Universitatea Craiova nu și-a băgat copiii în seamă atunci când a ajuns la Buftea și a trecut pe lângă ei ca și cum nu i-ar fi văzut. De asemenea, vedeta susține că Reghe ar fi țipat la Bebeto că nu e la școală și i-ar fi reproșat Sarei, fiica Anamariei din căsătoria cu Tiberiu Dumitrescu, faptul că purta un ceas cumpărat din banii lui.

„A văzut o țară întreaga gestul golănesc pe care l-a făcut. A stat 5 min cu Sarah și Bebeto, căci s-a lovit de ei în camera avocaților unde, eu i-am trimis, căci știam că-l pot vedea acolo. A țipat la Bebe că nu este la școală și Sarei i-a reproșat că are ceas cu diamante la mână luat de el. Halal! Să treci după aproape un an pe lângă copiii tăi și să nu schițezi nici un gest este cumplit”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

Laurențiu Reghecampf ar fi cerut ca soția lui să nu mai facă publice problemele din căsnicia lor, dar și să nu-i mai pronunțe numele. Impresara a anunțat că antrenorului i-ar fi fost respinsă această ordonanță.

„Ceea ce vedeți dumneavoastră și noi azi, nu are legătură cu soțul meu și tatăl copiilor mei. Este cea mai urâtă variantă pe care putea Universul să o proiecteze. Există Evoluții pe orizontală și verticală. Ghiciți cum a evoluat Reghecampf?! Nu poate mai mult. Azi am primit actele de la Judecătorie unde ordonanța președințială i-a fost respinsă de către Judecătoria Buftea. Cerea să nu mai fac publice problemele din căsnicie, să nu-i mai pronunț numele și nu mai fac dezvăluiri care-i lezează imaginea în fotbal și societate. Dar ce să vezi?! Că tot fotbalul internațional râde de el”, a mai zis ea”, a mai spus Anamaria Prodan pentru sursa mai sus menționată.

Laurențiu Reghecampf susține că nu a observat copiii din cauza jurnaliștilor

Antrenorul de la Universitatea Craiova a declarat că nu i-a văzut pe copii atunci când a ajuns la Judecătoria Buftea din cauza jurnaliștilor care erau strânși în jurul lor. Laurențiu Reghecampf este de părere că Anamaria Prodan vrea să sensibilizeze lumea și are în plan anumite jocuri.

„Când am ajuns la Tribunal nu am văzut copiii de mulțimea de jurnaliști care erau adunați în jurul Anamariei. Dar am vorbit și cu Bebe, și cu Sarah, după ce s-a terminat procesul, în sala avocaților, la Judecătorie. Am stat cu ei mai mult de 10-15 minute.

L-am întrebat pe Laurențiu jr. de ce nu este la școală, pentru că știu că avea program la școală. Nu mai contează, nu vreau să o discuție din asta. E problema mamei lui… În fine, sunt lucruri care o să se rezolve în timp. Pot să o înțeleg pe Anamaria că vrea să sensibilizeze, cumva, lumea, că vrea să facă anumite jocuri, dar cred eu că, în primul rând, trebuie să dovedească că este mamă, că are grijă de copii”, spune Laurențiu Reghecamp pentru Fanatik.ro.

