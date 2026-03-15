De ce Paștele nu are o dată fixă

Sărbătoarea de Paștele este considerată cea mai importantă din calendarul creștin, marcând Învierea Domnului. Spre deosebire de alte sărbători religioase, data Paștelui nu este fixă, ci se stabilește în funcție de un calcul astronomic bine definit. Regula generală spune că Paștele este celebrat în prima duminică de după prima lună plină care urmează echinocțiului de primăvară, care are loc, de regulă, pe 20 sau 21 martie. Acest calcul este legat de sincronizarea dintre ciclurile solare și cele lunare, sistem cunoscut sub denumirea de ciclu pascal, care se repetă o dată la 19 ani. Conform acestei reguli, Paștele poate fi celebrat într-un interval cuprins între 22 martie și 25 aprilie.

Cu toate acestea, în practică apar diferențe între Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică, iar motivul principal îl reprezintă calendarele utilizate de cele două confesiuni. Astfel, pentru calculul datei Paștelui, Biserica Ortodoxă folosește în continuare calendarul iulian (pe stil vechi), în timp ce Biserica Catolică se raportează la calendarul gregorian. Ambele tradiții își au originea în decizia stabilită în anul 325 d.Hr., la Primul Conciliu Ecumenic de la Niceea, unde s-a hotărât modul de calcul al acestei sărbători, potrivit CreștinOrtodox.ro. Din cauza acestor diferențe de calendar, în majoritatea anilor Paștele ortodox și cel catolic sunt celebrate la date diferite. Sincronizarea rară a Paștelui ortodox cu cel catolic are loc atunci când calculele bazate pe echinocțiul de primăvară și luna plină converg, de obicei la fiecare 3-4 ani.

Când pică Paștele în 2026

În 2026, credincioșii ortodocși vor celebra Paștele pe 12 aprilie, în timp ce Paștele catolic va avea loc pe 5 aprilie. Astfel, cele două mari ramuri ale creștinismului vor marca această sărbătoare la o distanță de numai o săptămână. Ca în fiecare an, perioada sărbătorilor pascale aduce și câteva zile libere pentru angajați. Conform legislației din România, Vinerea Mare și a doua zi de Paște sunt zile nelucrătoare. În acest an, ele vor aduce pentru mulți angajați o minivacanță de patru zile, în intervalul 10-13 aprilie, după cum urmează:

Vineri, 10 aprilie – Vinerea Mare

Sâmbătă, 11 aprilie – Ajunul Paștelui

Duminică, 12 aprilie – Prima zi de Paște

Luni, 13 aprilie – A doua zi de Paște

Angajații care, din cauza specificului activității, vor lucra în aceste zile pot beneficia fie de un spor salarial, fie de zile libere compensatorii acordate ulterior.

Pentru următorii ani, datele Paștelui ortodox și catolic vor fi:

2027: 2 mai (Paștele ortodox) / 28 martie (Paștele catolic)

2028: 16 aprilie / 16 aprilie

2029: 8 aprilie / 1 aprilie

2030: 28 aprilie / 21 aprilie

2031: 13 aprilie / 13 aprilie

Când va începe vacanța de Paște 2026

Vacanța de Paște sau vacanța de primăvară, așa cum mai este ea cunoscută, este una dintre cele mai așteptate din timpul anului școlar, fiind momentul ideal pentru relaxare, pentru petrecerea timpului în familie sau pentru organizarea unei scurte escapade. În 2026, perioada sărbătorilor pascale va veni ceva mai devreme pentru credincioșii ortodocși decât în 2025, iar acest lucru influențează și calendarul vacanței elevilor.

Pentru multe familii din România, această perioadă este ocazia perfectă de a petrece mai mult timp împreună, de a participa la tradițiile specifice sărbătorii Pascale și de a organiza activități recreative pentru copii. În plus, vacanța de primăvară este și un bun prilej pentru excursii scurte sau pentru pentru participarea la evenimente educative și culturale dedicate copiilor. Vacanța de primăvară a elevilor din 2026 va începe în primul weekend din aprilie, mai exact sâmbătă, 4 aprilie, și va include atât Paștele ortodox, cât și pe cel catolic, care, așa cum spuneam, va avea loc o săptămână mai devreme.

Cât va dura vacanța de Paște 2026

Vacanța de Paște din acest an va fi ultima pauză din calendar înainte de cea de vară, care marchează finalul anului școlar 2025-2026. Astfel, ultima zi de cursuri pentru elevii din România va fi vineri, 3 aprilie, iar prima zi de vacanță va fi sâmbătă, 4 aprilie. Cei mici vor reveni la cursuri miercuri, 15 aprilie, când va începe și ultimul modul de învățare din anul școlar 2025-2026, ceea ce înseamnă că vor avea în total 11 zile de vacanță, conform calendarului oficial publicat pe site-ul edupedu.ro.

Acesta este cel de-al patrulea și cel mai important modul din punct de vedere academic, deoarece include perioada de recapitulări, încheierea mediilor și pregătirea pentru examenele naționale. Ultimul modul al cursurilor școlare se va încheia în ziua de vineri, 19 iunie, după care va începe vacanța de vară, care va dura aproximativ trei luni, până pe 7 septembrie, când va începe următorul an școlar.

Importanța vacanțelor școlare pentru elevi

Perioadele de vacanță joacă un rol esențial în echilibrul dintre activitățile educaționale și odihna elevilor. După mai multe săptămâni de cursuri, odată cu vremea plăcută din luna aprilie, copiii și părinții lor pot transforma zilele libere ale vacanței de primăvară într-o ocazie de a participa la activități recreative și educative și pentru a petrece timp de calitate în familie.

Vacanța de Paște reprezintă și o ocazie pentru cei mici de a participa la tradiții și obiceiuri religioase specifice Sărbătorii Pascale, precum vopsirea ouălor, pregătirea bucatelor tradiționale sau participarea la slujba de Înviere. De asemenea, tot mai multe familii aleg să transforme această perioadă într-o mică vacanță turistică. Destinațiile montane, zonele rurale sau orașele istorice din România devin foarte populare în această perioadă, deoarece oferă activități dedicate sărbătorilor pascale.

Rolul zilelor libere legale pentru români

În România, zilele libere legale sunt stabilite prin Codul Muncii și reprezintă perioade în care majoritatea angajaților beneficiază de timp liber plătit. Multe dintre aceste zile sunt asociate cu evenimente religioase importante, precum Paștele, Crăciunul sau Rusaliile, dar există și sărbători cu caracter național, așa cum este Ziua Națională. Aceste zile libere contribuie la menținerea unui echilibru între viața profesională și cea personală. De asemenea, așa cum am precizat deja, ele oferă ocazia de a petrece timp alături de cei dragi, de a călători sau pur și simplu de a se relaxa.

În același timp, perioadele de minivacanță generate de aceste sărbători stimulează turismul intern, deoarece mulți români aleg să-și petreacă zilele libere în stațiuni turistice din țară, la munte, la mare sau în zone tradiționale.

Zile libere legale în România în 2026

În 2026, angajații din România vor avea parte de mai multe zile libere legale pe parcursul anului. Pentru mulți români, aceste zile se transformă în adevărate minivacanțe, mai ales atunci când sunt legate de weekend sau de alte zile libere. Aceste zile includ atât sărbători religioase importante, precum Paștele și Rusaliile, cât și momente cu semnificație pentru statul român, cum este Ziua Națională a României. În unele situații, unii români aleg să-și ia concediu în zilele apropiate sărbătorii pentru a prelungi perioada de odihnă și pentru a se bucura mai mult timp liber alături de familiile lor. Iată care sunt zilele libere pe care românii le vor mai avea până la sfârșitul acestui an, potrivit Zileliberelegale.ro:

Aprilie

Zile libere:

Vineri, 10 aprilie – Vinerea Mare dinaintea Paștelui

Duminică, 12 aprilie – Paștele

Luni, 13 aprilie – A doua zi de Paște

Minivacanță:

10-13 aprilie (Angajații vor intra în minivacanța de Paște în Vinerea Mare și vor beneficia de patru zile de odihnă, până a doua zi de Paște)

Mai

Zile libere:

Vineri, 1 mai – Ziua Muncii

Minivacanță:

1-3 mai (angajații de la stat vor avea un weekend prelungit).

Iunie

Zile libere:

Luni, 1 iunie – Ziua Copilului

Minivacanță:

30 mai-1 iunie (Rusaliile vor fi celebrate duminică, 31 mai, iar cea de-a doua zi de Rusalii coincide în 2026 cu Ziua Copilului, ceea ce înseamnă că angajații din sectorul public vor beneficia de o zi liberă care are atât o semnificație religioasă, cât și civică).

Iulie

În luna iulie nu există nici o zi liberă legală.

August

Pe 15 august se sărbătorește Adormirea Maicii Domnului, care este zi liberă legală. Însă, în 2026, această sărbătoare va pica într-o zi de sâmbătă, astfel că nu va aduce o zi de odihnă în plus pentru angajații de la stat.

Septembrie

În septembrie nu există nici o zi liberă legală.

Octombrie

În octombrie nu există nici o zi liberă legală.

Noiembrie

Zi liberă:

Luni, 30 noiembrie – Sfântul Andrei

Minivacanță:

28 noiembrie-1 decembrie (angajații din sectorul public vor avea o minivacanță de patru zile la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lui decembrie. Luni este Sfântul Andrei, iar marți, 1 decembrie, se sărbătorește Ziua Națională a României).

Decembrie

Zile libere:

Marți, 1 decembrie – Ziua Națională a României

Vineri, 25 decembrie – prima zi de Crăciun

Sâmbătă, 26 decembrie – A doua zi de Crăciun

Minivacanță:

25-27 decembrie (anul se va încheia cu o nouă perioadă de odihnă, de trei zile, deoarece prima zi de Crăciun va pica într-o zi de vineri și, fiind zi liberă legală, oferă un weekend prelungit).