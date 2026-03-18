Cum arată fructul yuzu și ce gust are

Yuzu este un fruct citric parfumat și acru care provine din China sau Coreea, dar este cel mai des asociat cu bucătăria Japoniei. Mai este numit și citron japonez sau yuja în coreeană. Yuzu este un citric hibrid, rezultat din încrucișarea dintre Ichang papeda și o mandarină acră.

Yuzu este similar ca mărime și aspect cu o mandarină, însă coaja este mai groasă și mai zbârcită. Coaja este verde la început și devine galbenă când fructul se coace. În interior, pulpa este galbenă și plină de semințe, ceea ce face ca fructul să aibă mult mai puțin suc decât o lămâie sau un lime. Din acest motiv și din cauza dificultății de recoltare, yuzu este mai scump decât alte citrice.

Yuzu este foarte acru și are gustul unui amestec între lămâie acrișoară, grepfrut amar și portocală dulce. Profilul său acid este completat de note florale și ușor ierboase. Comparativ cu alte citrice comune, yuzu are o aromă foarte puternică, emanând un parfum proaspăt, asemănător cu cel de caprifoi, atunci când este copt.

Cum se folosește yuzu

Yuzu este un fruct citric apreciat pentru sucul și coaja sa aromată. Este foarte bogat în vitamina C și poate fi folosit în multe dintre aceleași moduri ca lămâia sau lime-ul.

Chiar dacă are multe semințe, yuzu este surprinzător de ușor de utilizat. Data viitoare când vrei să folosești lămâie sau lime-ul, încearcă yuzu și preparatul tău va avea o aromă mai proaspătă și mai complexă, iar papilele tale gustative îți vor mulțumi.

În bucătărie, yuzu poate fi folosit la fel ca lămâia sau limeta: sucul adaugă aciditate și profunzime preparatelor, iar coaja rasă oferă aromă și prospețime.

Îl poți folosi într-un vinaigrette, marinadă, cocktail sau desert. Rezultatul final va fi o versiune mai acrișoară și mai florală a rețetei originale.

Poți încerca yuzu în rețete de dressing pentru salate pe bază de lămâie sau în preparate cu aromă de citrice. De obicei, se folosește raport 1:1 ca înlocuitor pentru lămâie, dar pentru că aroma este mai intensă, este recomandat să începi cu o cantitate mai mică și să ajustezi după gust.

Deși rareori se mănâncă crud, întregul fruct poate fi conservat în zahăr și consumat ca marmeladă sau folosit ca compot pentru ceai. În Coreea, acest ceai este cunoscut sub numele de yuja-cha.

Spre deosebire de lămâi și lime, care sunt cele mai apreciate când sunt complet coapte și suculente, yuzu poate fi folosit în toate stadiile de maturitate, chiar și când este verde și necopt coaja rasă este folosită ca garnitură sau aromă.

în Japonia, coaja verde este folosită pentru yuzu kosho, o pastă fermentată picantă făcută din coajă de yuzu, ardei iute și sare.

Yuzu este popular și în aromaterapie și în produse de îngrijire a pielii. Parfumul său are un efect calmant, iar conținutul mare de vitamina C este considerat util în tratamente anti-îmbătrânire.

Yuzu – beneficii pentru sănătate

Pe lângă calitățile sale culinare, studiile arată că yuzu are și un profil nutrițional valoros.

Este o sursă bună de vitamine, minerale și fibre. De asemenea, conține mulți antioxidanți, precum:

vitamina C,flavonoide șicarotenoide.Aceștia pot ajuta la reducerea inflamației și la neutralizarea radicalilor liberi.

Yuzu este deosebit de bogat în vitamina C, o porție de aproximativ 100 g de suc proaspăt oferind aproximativ 59% din doza zilnică recomandată.

Unele studii arată și beneficii ale aromaterapiei cu yuzu, participanții raportând:

mai multă energie

productivitate crescută

reduce oboseala

reduce tensiunea

reduce anxietatea

Dacă vrei să încerci și alte fructe exotice, aruncă un ochi pe Bringo.

