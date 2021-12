Totul a pornit de la frații Gogan, Andra și Răzvan, cunoscuți publicului mai ales după vocile pe care le-au dat personajelor animate de la Disney Junior, care au publicat un filmuleț prin care îl acuzau pe Selly că distruge tânăra generație cu versurile melodiilor lui.

Cel mai urmărit youtuber din România nu avea cum să nu răspundă acestei provocări, iar reacția lui a declanșat jihadul, nu doar între vloggeri, ci și între admiratorii lor. Din păcate, lucrurile au degenerat la vremea respectivă într-o manieră nu tocmai plăcută, ajungându-se la jigniri și chiar bătăi. Fratele Andrei Gogan a fost „încins” de unii dintre admiratorii lui Selly, iar Andra a fost ținta unor filmulețe porno trucate.

În 2019, la aproximativ un an de la scandal, cei trei au îngropat securea războiului și s-au împăcat. În urma unei provocări din online, Selly a trebuit să o sune pe Andra Gogan pentru a rezolva conflictul. Chiar dacă i-a fost destul de greu să facă acest pas, după cum chiar el a declarat, până la urmă, întâlnirea cu „doctorița Plușica” și fratele ei a fost una extrem de relaxată și cu final fericit.

„Cred că ați înțeles că ce se întâmplă în culise nu este o dramă între youtuberi atunci când este o ceartă. Cred că au fost greșeli de ambele părți, cred că și lumea a fost foarte, foarte înverșunată pe zona asta de ură, dar până la urmă asta e lumea. Lumea asta vrea: dramă și scandal”, le-a transmis Selly admiratorilor din mediul online.

„Oamenii judecă, pun etichete, iar toată lumea crede”

Acum, la trei ani de la scandalul cu Selly, Andra Gogan a fost invitată într-o emisiune online, unde a vorbit despre acest conflict. „Am trecut, în sensul că am luat-o toți pe drumurile noastre. Mă bucur că a apărut TikTok în viața mea, pentru că este un loc în care mă pot exprima așa cum îmi doresc și m-am dus și departe. În România sunt foarte multe etichete puse de către oameni. În străinătate, omul vede, te place și te apreciază, fără să judece după ce a zis altcineva.

Singura chestie care mi-a rămas din acel scandal a fost că oamenii judecă, pun etichete, iar toată lumea crede. Încă se întâmplă asta și e foarte nasol, dar am trecut peste, nu m-am mai întâlnit cu oamenii respectivi și viața mea e frumoasă. Am și plâns, am video-uri pe YouTube în care plâng”, a spus tânăra, potrivit wowbiz.ro.

Vedeta a clarificat că nu ea a fost cea care a avut cel mai mult de suferit din cauza acestui conflict cu Selly și cu fanii lui, ci părinții ei. „Eu am știut să trec peste, mie când îmi vine un cuvânt de hate prin stânga, îmi iese prin dreapta, dar părinții sunt mai sensibili, pentru că suntem copiii lor și nu suportă să vadă că acei copii sunt făcuți în toate felurile pe internet.

Pentru că ei sufereau, atunci și eu sufeream. Și pentru că fratele meu suferea, eu sufeream. El nu a suferit neapărat, dar s-a oprit din social media. Nu a mai creat, în schimb, mă ajută pe mine extrem de mult pe partea de creație și pe partea de contracte. E foarte talentat, încetul cu încetul o să iasă și el la iveală”, a mai dezvăluit Andra Gogan.

