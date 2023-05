Andreea Antonescu, care s-a despărțit în urmă cu două luni de tatăl fetiței sale, și-a surprins acum fanii îmbrăcată într-o rochie de mireasă superbă. Cântăreața a liniștit pe toată lumea și a anunțat că nu se căsătorește, ci a îmbrăcat rochia de mireasă doar de probă.

„Eu zic doar atât… să nu tragem concluzii pripite! Este o rochie de mireasă doar de probă, pentru evenimentul de la finalul acestei săptămâni „Târgul Ghidul Miresei”. Deci, ați aflat, nimic altceva. E superbă rochița. Deci, fiind femeie, nu îmi dau seama care este mai drăguță. Aștept părerea voastră”, le-a spus Andreea Antonescu fanilor, pe contul său de Instagram.

Deși a fost căsătorită cu Traian Spak, vedeta nu a îmbrăcat niciodată rochia de mireasă. „Până în momentul acesta, în viața personală, vorbind de nuntă, eu nu am purtat rochie de mireasă decât atunci când am avut o prezentare de modă, când am defilat sau când am avut o ședință foto pentru o revistă. Nu a fost un țel și nici nu am visat rochia de mireasă. Plus că mai era faza aia. Toate prietenele, cunoștințele mele, erau foarte agitate în ziua nunții, ba fusta, prea lungă, ba le dureau picioarele. Aveau tot felul de probleme și am zis să stau cumințică în banca mea”, a declarat Andreea Antonescu, în cadrul unei emisiuni la Antena 1, potrivit Click!.

Andreea Antonescu și Victor Vînceanu s-au despărțit în urmă cu două luni

La doar trei luni după ce au devenit părinți, Andreea Antonescu anunța despărțirea de Victor Vrînceanu. Cântăreața spunea că separarea a avut loc din cauza nepotrivirii de caracter. Deși nu mai formează un cuplu, cei doi au rămas în relații bune, de dragul fetiței lor, Venice Victoria.

Fosta concurentă de la „America Express” a crezut în relația cu jurnalistul, însă pe parcursul totul s-a schimbat între ei. Andreea Antonescu nu și-a dorit despărțirea, însă a încercat toate soluțiile pentru a salva relația, dar fără succes.

„Bineînțeles că am crezut de fiecare dată în fiecare poveste pentru că altfel nu m-aș fi aventurat și nu aș fi ajuns în acest punct. A face un copil nu este egal cu a pleca într-o excursie sau a face planuri de o lună, două, trei cu omul respectiv. Bineînțeles că am încercat să găsesc toate variantele și toate posibilitățile, dar, în momentul în care realizezi că nu sunt soluții, cel puțin pe moment, nu ai alternative”, a declarat Andreea pentru ego.ro.

„Eu i-am propus Andreei să ne împărțim timpul 50%-50%”

Fostul iubit al cântăreței a făcut primele declarații despre separare într-un interviu pentru CANCAN. Victor Vrînceanu și-ar fi dorit să își petreacă mai mult timp cu fiica lui, Venice Victoria, însă Andreea Antonescu nu a fost de acord cu programul pe care el l-a propus inițial. Până la urmă, cei doi au ajuns la un numitor comun, iar jurnalistul își poate lua fetița două weekenduri pe lună și o poate vedea oricând dorește.

