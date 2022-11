Andreea Bălan a făcut mărturisiri emoționante despre fetițele sale, Ela și Clara și dezvăluie care este modul în care a ales să le educe.

„Ele mereu mă întreabă când vin acasă ce le-am adus. Clara, mai ales, îmi zice «ce-ai adus azi?». Ieri (n.r. – luni) le-am adus medicamente, pentru că sunt răcite, zilele acestea stau acasă, nu le-am dus la grădi, dar în general le aduc ceva mic, simbolic. Așa făcea și mama mea cu mine. Când venea de la serviciu îmi aducea ceva.

Fie că este o bomboană, nu contează, să știe ele că le aduc ceva în oraș. În mașină am tot timpul ceva: bomboane sau bănuți de ciocolată. Dacă se întâmplă să nu am timp să le iau, am în casă un dulap unde am turtă dulce și mă fofilesc cumva, mă duc la sertare, iau turtă dulce și le zic că le-am adus ceva”, a spus vedeta.

„În rest, jucăriile pe care le avem, multe dintre ele sunt primite. Adică am tot felul de colaboratori care mi le trimit cu drag, personalizate și asta este un motiv pentru care au foarte multe jucării”, a povestit Andreea Bălan pentru Ego.

„Mami săraca a muncit înainte să vină ele pe lume, a muncit mult. Însă trebuie să existe un echilibru pentru că deși eu le răsfăț, cum spui, eu le explic că mami muncește, mami aleargă și că trebuie să apreciem jucăriile, să nu le stricăm, că alți copii poate nu au.

Din când în când ele mai fac câte un ghiozdănel pe care îl dau cadou altor copii. Le ducem la Satele SOS sau facem ceva în acest sens și atunci ele apreciază ceea ce au și nu vor crește niște fetițe care cred că li se cuvine totul”, a mai povestit Andreea Bălan.

„Ela înțelege valoarea banului. La 6 ani. Ele deja au două pușculițe și în acele pușculițe își mai strâng bănuții lor. Ela acum și-a strâns o sumă de bani, că a primit și de la buni, și de la mine, și de Crăciun vrea să-și ia anumite decorațiuni de brad. Vrea ea unele. Oricum aș fi cumpărat eu, dar vrea ea din banii ei și atunci o las. Se responsabilizează oarecum”, a încheiat artista.

