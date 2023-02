„Nu sunt o persoană foarte relaxată, sunt foarte irascibilă de fel, dar nu sunt nici o persoană foarte nervoasă de fel. Sunt agitată de fel. Sunt geloasă cum orice om e gelos. Nu cred că există să nu fii gelos.

Cred că în orice relație există o mică parte de gelozie, nu cred că există relații în care să nu fie deloc, așa că este bine asta. Dacă nu ar fi gelozie înseamnă că ceva nu e ok.

Nu poate să fie omul cu ochelari. Are voie să zică dacă o fată e frumoasă, are dreptate. Este firesc. Dacă vezi pe cineva frumos, afirmi asta. Asta nu înseamnă că trebuie să se întâmple ceva”, a declarat Alexia Eram.

„Nu mă deranjează neapărat. Poate e normal să fiu întrebată. Dar am 22 de ani, nu știu de ce sunt întrebată. Dar, evident că sunt foarte multe titluri care mă afectează, dar până la urmă acesta este jobul, așa că nu trebuie să bagi în seamă și cam atât.

Am 22 de ani, repet. Evident că fiecare face ce vrea, puteți să vă căsătoriți la 22 de ani și să faceți copii, dar eu simt că mai vreau să copilăresc. Evident că Mario gândește la fel, că dacă am avea alte percepții nu am mai fi împreună”, a precizat Alexia Eram, pentru WOWnews.

