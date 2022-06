Andra și Cătălin Măruță sunt printre puținii oameni din showbiz care au rezistat împreună de-a lungul timpului. Secretul relației lor este înțelegerea și cel mai important este dragostea pe care și-o poartă unul altuia. Cântăreața a dezvăluit că nu a avut parte de prea multe situații dificile în relație, astfel că momentele frumoase au predominat.

„Am avut mai mult momente frumoase decât dificile, din moment ce suntem astăzi aici, împreună, ținându-ne de mână, la 14 ani de la căsătorie și la 16 ani de când ne-am îndrăgostit unul de celălalt. Este important că ne declarăm dragostea des, mai important este să ne și arătăm sentimentele prin gesturi multe. Nu știu ce momente au fost dificile pentru că, fiind cu Cătălin alături, orice provocare mi s-a părut ușor de depășit. Și nu spun asta pentru că sună bine, chiar simt asta, că împreună trecem prin toate mai ușor, mai frumos”, a declarat Andra.

Artista și-a dorit mult o familie și visul i s-a îndeplinit. Andra și Cătălin Măruță au o căsnicie frumoasă și doi copii, care par că le calcă pe urme. După 16 ani de relație, vedeta consideră că relația ei cu prezentatorul de la PRO TV este încă la început. Ea a luat exemplu de la părinții ei, aceștia având o căsnicie longevivă și fericită.

„Sper să ajungem chiar la adânci bătrâneți unul lângă celălalt”

„Un mariaj atât de longeviv? Cred că merită acest cuvânt părinții mei sau socrii mei, bunicii noștri sau alte cupluri care au reușit să fie împreună ca-n povești, până la adânci bătrâneți. Noi cred că suntem încă la început, chiar și după 14 ani de când ne-am spus DA. Viața de familie ne împlinește pe amândoi, suntem foarte fericiți când petrecem timp împreună, când avem alte familii în jurul nostru. Ne-am dorit mult această familie și ne potrivim bine. De aceea sper să ajungem chiar la adânci bătrâneți unul lângă celălalt”, a mai spus Andra.

Pentru multe cupluri, flacăra iubirii se stinge atunci când apar copiii, însă asta nu s-a întâmplat și în cazul celor doi. Andra și Cătălin Măruță au reușit să mențină pasiunea în relația lor.

„Chiar este greu să găsești timp când ai copiii mici, dar noi am fost norocoși și am avut ajutoare. Am avut o bonă, iar mama mea m-a vizitat și a stat cu cei mici de câte ori a fost nevoie. Acum, că Eva și David au crescut, nu mai este chiar așa de greu. Dar, oricum, eu zic că flacăra pasiunii nu se stinge așa ușor, focul mocnește acolo și în perioadele în care abia apucăm să ne vedem. Că dacă s-ar despărți toată lumea când apar copiii, nu prea ar mai fi cupluri printre noi!”, a dezvăluit Andra pentru VIVA!.

