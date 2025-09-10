Kim Kardashian, celebra vedetă de televiziune și antreprenoare, a uimit din nou cu o serie de fotografii senzaționale din vacanța sa în Italia. Kardashian a împărtășit pe Instagram imagini în care apare într-o ținută Miu Miu extrem de îndrăzneață, constând dintr-un sutien și o fustă din mătase albastră.

Într-o postare care a atras atenția fanilor săi, Kim a etalat un look luxos și provocator. Sutienul din satin albastru, în valoare de 875 de dolari, a fost asortat cu o fustă midi de 1.920 de dolari și lenjerie intimă de 575 de dolari, toate de la Miu Miu. Ținuta a fost completată cu sandale albe cu baretă și o eșarfă de blană neagră aruncată peste umăr.

Kim Kardashian (4)

Accesorii de lux și locații pitorești

Vedeta a adăugat la acest look o geantă din piele de crocodil și un machiaj nude, păstrându-și coafura caracteristică cu cărare pe mijloc. Într-una din fotografii, Kim pozează într-un fotoliu de piele, privind direct către cameră, în timp ce în alta își etalează ținuta completă pe un hol.

În alte imagini din vacanța sa italiană, Kardashian apare într-un top scurt din piele întoarsă bej, asortat cu o fustă lungă. Acest outfit a fost accesorizat cu o geantă din piele de animal și un pandantiv în formă de cruce. Într-o fotografie, vedeta ține în mână un cornet de înghețată, sugerând o atmosferă relaxată de vacanță.

Kim în ipostaze diverse

Fondatoarea Skims a prezentat și o rochie neagră cu o despicătură înaltă, purtată cu ciorapi de dantelă, pozând lângă malul apei. Într-o altă imagine, Kim pare să se inspire din stilul lui Bianca Censori, soția fostului său soț Kanye West, purtând colanți mulați și un top scurt în timp ce explorează străzile pavate cu piatră cubică.

O fotografie emoționantă o arată pe Kim alături de fiica sa North West, în vârstă de 12 ani, cu părul vopsit albastru, în timp ce se pregătesc să ia masa împreună. Postarea lui Kim, intitulată „ITALY 2025”, a generat numeroase comentarii pozitive din partea fanilor.

„Atât de frumoasă Kim”, a scris un urmăritor, în timp ce altul a numit-o „Regină”. Mulți alții au reacționat cu emoji-uri reprezentând flăcări și inimi. Aceste fotografii vin la două săptămâni după ce Kim și-a prezentat noua colecție de lenjerie transparentă de la marca sa Skims, cu cuvinte precum „temptation”, „curious” și „feelings” inscripționate pe spate.

Kim Kardashian continuă să uimească cu apariții spectaculoase, demonstrând că rămâne una dintre cele mai influente personalități din industria modei și a divertismentului.

Percheziții la compania aeriană Fly Lili, care ducea mercenarii lui Potra în Congo. Prejudiciu de 12 milioane de lei
