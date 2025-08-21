Magda Pălimariu a împărtășit această zi specială cu urmăritorii săi printr-o postare emoționantă, în care a postat o fotografie alături de Aksel și a scris: „De trei ani încoace, ziua mea de naștere a devenit ziua noastră de naștere și a căpătat însemnătate pentru mine. Acum trei ani Dumnezeu a avut un plan cu mine și a avut grijă să îmi arate cât de mult mă iubește, așa cum nu m-am așteptat vreodată!

Băiatul Magdei Pălimariu, născut în aceeași zi cu ea

Exact de ziua mea, fără niciun plan de-al meu, avea să mă binecuvânteze cu cel mai de preț dar din lumea asta – AKSEL♥️, băiețelul pe care mi l-am dorit din toată inima și care a ales să vină în viața mea exact în data de 20 August, atunci când și eu am venit pe lume cu ceva ani în urmă…

Mă simt împlinită și binecuvântată să fiu mama lui Aksel! Te iubesc Aksel, la mulți ani ție, la mulți ani nouă! Ești o minunăție de copilaș, care ai venit pe lumea aceasta, să îmi dai alt sens vieții, să văd ce înseamnă cu adevărat fericirea și împlinirea! ♥️”

De asemenea, prezentatoarea a adăugat un mesaj simplu și plin de dragoste: „La mulți ani nouă”. Fanii nu au întârziat să reacționeze și au lăsat comentarii pline de căldură și admirație pentru legătura specială dintre mamă și fiu. Printre mesaje, s-au remarcat urările și sugestiile că acum ar fi „timpul potrivit pentru un frățior”, arătând cât de mult a atins această dublă sărbătoare inimile celor care o urmăresc pe Magda.

Pe lângă bucuria personală, această zi simbolizează pentru prezentatoare și realizările sale profesionale. Magda Pălimariu este recunoscută pentru carisma și profesionalismul său în televiziune, iar mesajul postat a evidențiat cât de importantă este familia pentru ea.

Astfel, ziua de 20 august a devenit un moment de reflecție și recunoștință, nu doar pentru aniversarea ei și a fiului, ci și pentru toate darurile vieții pe care le prețuiește. Această aniversare comună a subliniat legătura unică dintre Magda și Aksel, iar mesajele sale au transmis emoție, iubire și împlinire tuturor celor care au urmărit povestea lor.

Magda Pălimariu și soțul, relație la distanță

După doi ani petrecuți în Norvegia alături de soțul ei, Magda Pălimariu s-a întors acasă, în București, împreună cu fiul lor, Aksel. Vedeta Pro TV a mărturisit într-un interviu pentru VIVA.ro că, de acum înainte, partenerul său de viață va face naveta în România, o schimbare firească pentru familia lor, obișnuită deja cu relația la distanță.

„M-am reacomodat foarte ușor, m-am reacomodat mai greu în Norvegia, dar aici m-am reacomodat imediat. (…) Viața mea s-a schimbat cu totul, în ultimii trei ani, având în vedere că este o provocare să fii și mamă și să ai și carieră, în același timp. Nu este ușor. Este solicitant, dar în același timp este incomparabil mult mai bine ca înainte. (…) Momentan face el naveta aici. După care vom vedea.”

Prezentatoarea se consideră o femeie împlinită, atât pe plan personal, cât și profesional, și spune că nu ar schimba nimic din parcursul său. Magda Pălimariu mărturisește că este bine cu relația la distanță. „Da, dar la noi așa a fost dintotdeauna. Și înainte să ne căsătorim era la fel. Cumva, suntem obișnuiți cu genul acesta de relație. Momentan sunem bine. Soțul meu vine foarte des aici. Vine aproape săptămânal în România. El vine mai mult aici, că la noi e mai greu cu deplasarea. Acum, sincer, mie îmi place mai mult vremea de aici.”