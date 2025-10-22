Asia Express 22 octombrie 2025. O echipă riscă să plece acasă în cursa pentru ultima șansă

Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1, Asia Express – Drumul Eroilor revine cu o nouă cursă pentru ultima șansă, desfășurată într-una dintre cele mai spectaculoase destinații de coastă din Vietnam – Nha Trang, orașul supranumit Perla Mării de Sud.

Trei echipe luptă pentru șansa de a rămâne în competiție, iar de această dată miza capătă strălucirea unei adevărate vânători de comori: fiecare echipă trebuie să găsească trei pietre prețioase ale fericirii, ascunse în locuri magice și pline de mister.

Înainte de a pleca pe traseu, Irina Fodor le oferă concurenților obiecte tradiționale românești, pe care aceștia trebuie să le dea la schimb în încercarea de a-și îndeplini misiunile. Este o provocare care transformă cursa într-un schimb simbolic de cultură, tradiții și emoție între România și Vietnam.

Prima oprire are loc pe spectaculoasa insulă Vinh, parte a complexului VinWonders Nha Trang – una dintre cele mai impresionante atracții turistice din țară, accesibilă prin cel mai lung teleferic suspendat deasupra mării. Acolo, concurenții trebuie să o salveze pe prințesa Tata, personaj legendar al unei povești locale. Pentru a obține prima piatră prețioasă a fericirii, echipele trebuie să descifreze un descântec magic format din numele a șase animale sacre, simboluri ale fericirii în cultura vietnameză. Doar dacă reușesc să găsească toate animalele în parc și să le rostească în limba vietnameză, vraja se rupe, iar prințesa le oferă prețioasa piatră.

A doua provocare îi poartă spre Băile celor 100 de Ouă, un loc renumit pentru băile de nămol și terapiile tradiționale vietnameze. Într-o căldură sufocantă, concurenții trebuie să vândă sau să schimbe obiectele românești rămase pentru a obține 100 de ouă, apoi să muncească alături de localnici: să colecteze nămol și să lucreze ca maseuri terapeuți. Doar după ce finalizează aceste sarcini vor putea descoperi a doua piatră prețioasă, ascunsă într-un ou uriaș plin cu nămol.

Ultima misiune, cea mai dificilă dintre toate, îi duce sub apă, acolo unde a treia piatră a fericirii este ascunsă într-un cufăr încuiat pe fundul mării. Folosind echipamente de mers subacvatic, echipele trebuie să colaboreze și să comunice prin semne pentru a descifra un cod format din trei simboluri. Doar coordonarea perfectă și curajul pot aduce succesul – sau eliminarea, diseară, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY. 

Ce s-a întâmplat în ediția trecută de la Asia Express 2025

Scrisorile primite de la cei dragi aduc întotdeauna emoție în Asia Express. Așa s-a întâmplat și în ediția de aseară, când, după o cursă intensă și plină de peripeții, concurenții au încheiat ziua cu mesaje neașteptate de acasă. Mixul de adrenalină, umor și trăiri autentice a făcut ca aventura de pe Drumul Eroilor să fie din nou lider de audiență, pe toate segmentele de public.

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 6.3 puncte de rating și 22.4% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 5.6 puncte de rating și 19.6% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.9 puncte de rating și 17.7% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.8 puncte de rating și 14.4% cotă de piață. Şi la nivelul publicului naţional, Asia Express a condus clasamentul audienţelor cu un rating mediu de 5.6 puncte și o cotă de piaţă de 17.2%, urmată tot de Pro TV, cu 5 puncte de rating și 15.4% cota de piaţă. În minutul de aur, 21.49, peste 1.3 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

