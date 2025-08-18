Momente tensionate la concertul susținut de Babasha la Moldova Nouă, în județul Caraș-Severin. Artistul, considerat unul dintre cei mai în vogă ai momentului, a fost atacat de două ori cu sticle aruncate din public, incident care a pus capăt spectacolului.

Primul episod s-a produs chiar în timpul interpretării unei piese, când o sticlă a fost aruncată spre scenă. Vizibil deranjat, Babasha a întrerupt pentru câteva momente concertul și s-a adresat direct spectatorilor:

„Cine a făcut treaba asta? Dacă nu spuneți, plec! Las microfonul și plec! Nu e frumos din partea voastră, eu am bătut un drum foarte lung ca să vin să vă cânt. Nu e frumos să aruncați cu sticle în mine, OK?”, a spus artistul, în aplauzele unei părți din public.

După scurta pauză, cântărețul a decis să continue momentul artistic și să nu-și dezamăgească fanii, încercând să lase incidentul în urmă. Însă atmosfera s-a deteriorat din nou, atunci când, la scurt timp, un alt spectator a aruncat o sticlă dintr-o altă zonă a mulțimii.

Babasha a plecat de pe scenă

De data aceasta, Babasha nu a mai tolerat situația: „Îmi cer scuze, eu am plecat!”, a spus el, înainte de a părăsi scena și de a opri concertul. Incidentul a lăsat publicul împărțit între aplauze și nemulțumiri, însă fanii loiali ai artistului au apreciat calmul cu care a încercat să gestioneze momentele tensionate.

Babasha, aflat de puțin timp în industria muzicală, a devenit rapid un nume sonor după colaborări cu artiști de top și mai ales după momentul controversat de la deschiderea concertului Coldplay, la București, care i-a adus atât susținători, cât și critici.