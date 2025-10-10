Într-o postare directă și fără menajamente pe rețelele sociale, Bianca Drăgușanu și-a exprimat deschis frustrarea față de valul de critici primite după apariția sa în emisiunea „La bine și la Roast”, difuzată de PRO TV.

Ea a ținut să sublinieze că fiecare persoană este liberă să își gestioneze propria imagine așa cum consideră potrivit și că nu datorează explicații nimănui pentru alegerile sale. Totodată, Bianca a afirmat că se simte mândră de felul în care arată și că trăiește pentru ea însăși, nu pentru a mulțumi opinia publică. Ea a menționat, de asemenea, că urmează să apeleze din nou la medici pentru anumite intervenții estetice pe care le consideră necesare pentru a se simți bine în pielea ei.

Bianca Drăgușanu a slăbit 12 kilograme

„Hai să stăm puțin de vorbă. În urma emisiunii la care am participat aseară, la PRO TV, am observat că am din nou foarte mult hate. Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de barba mea ascuțită. Ok, vă deranjează. Ce vreau să vă spun? Nu mi-am ascuțit barba, dar pentru că am slăbit în jur de 12 kg din ianuarie, și am slăbit fără Ozempic și Mongearu și alte chestii, eu sunt slabă dinainte să existe, mi s-a ascuțit fața, știți? Mi s-a ascuțit fața și am o fizionomie probabil ciudată pentru unii. Dacă nu vă place, dați skip mai departe. Pentru că pe mine… hate-urile voastre, îmi ajung știți unde? Fix aici (n.r. la călcâie).”

Bianca Drăgușanu a explicat că este obișnuită să fie în centrul atenției și că în jurul ei s-au făcut mereu speculații. Cu toate acestea, ea consideră că transformările estetice la care a apelat sunt un succes și o fac să se simtă mai încrezătoare.

„Despre mine se scriu, se spun, se bârfesc multe. Se întâmplă multe lucruri, fără număr. Foarte bine. Să știți că operațiile astea estetice pe care le-am făcut, eu le consider reușite. Eu sunt foarte confortabilă cu mine în pielea mea. Eu mă simt frumoasă. Consider că am făcut investiții și investițiile pe care mi le doream, și n-am de datorat nimănui nicio explicație.”

Ce operație estetică își va mai face

Bianca a insistat asupra ideii că fiecare are dreptul să facă ceea ce dorește cu propriul corp și să fie atras de ceea ce îi place, fără a fi judecat. „Dacă nu vă place barba mea, dacă nu vă place de mine, foarte bine. Există multe alte persoane de care poate să vă placă. E o liberă alegere. Fiecare face ce vrea cu corpului și îi place de cine vrea. Dacă vorbim despre operații estetice, urmează să mai fac o operație estetică.

Este vorba despre micșorarea sânilor. Mă gândesc încă la doctorul pe care să-l aleg să fac această procedură. Pentru că eu cred că a venit timpul să renunț la aceste două baloane. M-am apucat de pilates și abdomenul meu se vede mult mai bine acum. Bun, numărul doi: mi-am făcut un lip lift de care sunt foarte mândră și sunt foarte fericită cu el pentru că eu, de când mi-a făcut lip lift-ul, nu m-am mai injectat la buze. Și eu mă consider foarte frumoasă cu buzele mai mici.”

Ea a adăugat, cu umorul care o caracterizează, că este pregătită pentru o nouă schimbare fizică și că își dorește un aspect mai natural. „Și o să fiu foarte frumoasă și cu țâțele mai mici. Pentru că nu se mai poartă ugerele. Urmează să-mi caut un doctor care o să facă această micșorare de sân. Adică din ugere să facă niște țâțe frumoase. Ok. Să le luăm așa, încetul cu încetul.

Eu mi-am făcut o intervenție de lip lift la buza de sus, da, pentru că eu nu îmi doresc să mă mai injectez și nu mai m-am injectat, iar la buza de jos am făcut o topire chiar luni. Intervenția aceasta de lip-lift o consider una dintre cele mai bune intervenții asupra feței mele. Nu vă spun niciodată să faceți ca mine, luați deciziile care vă plac vouă și vă arată bine vouă pe față.

Poate nu sunt eu un exemplu de dat sau de luat, dar… vă pot prezenta lucrurile care mie mi-au plăcut și pe care mi le-am făcut. Sunt atât de ascuțită pentru că am slăbit foarte mult, deși îmi place păpica. Din cauza faptului că sunt hiperactivă, am slăbit mai mult decât îmi doream. Dar mănânc proteină, iau suplimente foarte bune și o să pun kilogramele acelea la loc într-un mod constructiv. Mușchi, nu grăsime”.

MAI bagă 2.000.000 de euro pentru a promova cartea electronică de identitate. Firmele care au câștigat licitația
Știri România 11:29
MAI bagă 2.000.000 de euro pentru a promova cartea electronică de identitate. Firmele care au câștigat licitația
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru sâmbătă, 11 octombrie 2025
Știri România 11:00
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru sâmbătă, 11 octombrie 2025
Bianca Drăgușanu a răbufnit după ce a fost criticată pentru apariția la Pro TV cu „barba ascuțită": „Eu mă simt frumoasă". Își va face o nouă operație estetică
Bianca Drăgușanu a răbufnit după ce a fost criticată pentru apariția la Pro TV cu „barba ascuțită": „Eu mă simt frumoasă". Își va face o nouă operație estetică
