Raluca a a considerat că imaginea ei are de suferit în urma declarațiilor făcute de Brigitte Pastramă la adresa ei. Brigitte Pastramă ar fi spus că Raluca Podea este „o domnișoară de moralitate îndoielnică”.

Raluca Podea are să îi plătească daune morale, iar Brigitte Pastramă a postat o parte din decizia de executare silită.

„Bună ziua, dragii mei prieteni. Azi vreau să clarific direct, de la mine pentru voi, ce s-a decis la Înalta Curte: decizia definitivă și irevocabilă a obligat-o pe numita Raluca Podea să plătească. Aceasta este încuviințarea executării. Restul sunt minciuni care nu mă definesc și nici nu mă ating. Eu merg înainte. Vă mulțumesc pentru susținere și vă iubesc”, a scris Brigitte Pastramă, pe Instagram.

Brigitte Pastramă a revenit în România și s-a dedicat complet pasiunii pentru modă. Vedeta și-a deschis un atelier de croitorie de lux în Pipera, unde lucrează intens la prima sa colecție haute-couture, ce urmează să fie prezentată în această toamnă la Dubai și Qatar.

Revenită acasă, Brigitte s-a pus imediat pe treabă: a angajat croitorese cu experiență în realizarea rochiilor de mireasă și a investit într-un spațiu cochet și elegant. Pe pereții atelierului a fost aplicat un tapet roz cu detalii florale, iar încăperile sunt decorate cu trei candelabre impozante și unul mai mic, creând o atmosferă rafinată.

Pe rețelele de socializare, Brigitte Pastramă a împărtășit imagini din noul său atelier, mândrindu-se cu investiția făcută. De asemenea, a dezvăluit că a adus din străinătate mai multe valize pline cu materiale prețioase, menite să transforme colecția sa într-o adevărată apariție de lux pe podiumurile internaționale.

