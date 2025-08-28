Brigitte Pastramă a revenit recent în România, pe fondul tensiunilor și conflictelor armate din Orientul Mijlociu. Soția lui Florin Pastramă a decis să își finalizeze în țară prima colecție de haute-couture, pe care plănuiește să o lanseze în această toamnă la Fashion Week în Dubai și Qatar. Pentru acest proiect ambițios, vedeta și-a amenajat în Pipera un atelier de croitorie de lux, dotat cu toate cele necesare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 22

Revenită acasă, Brigitte s-a pus imediat pe treabă: a angajat croitorese cu experiență în realizarea rochiilor de mireasă și a investit într-un spațiu cochet și elegant. Pe pereții atelierului a fost aplicat un tapet roz cu detalii florale, iar încăperile sunt decorate cu trei candelabre impozante și unul mai mic, creând o atmosferă rafinată.

Pe rețelele de socializare, Brigitte Pastramă a împărtășit imagini din noul său atelier, mândrindu-se cu investiția făcută. De asemenea, a dezvăluit că a adus din străinătate mai multe valize pline cu materiale prețioase, menite să transforme colecția sa într-o adevărată apariție de lux pe podiumurile internaționale.

Recomandări Exploziile de la Crevedia. La doi ani de la dezastru dosarul bate pasul pe loc, în timp ce inculpații își văd de afaceri. O victimă, la proces: „Totul e o bătaie de joc”

„Mi-am comandat cât am stat în Dubai 100 kilograme de materiale din Egipt, Indonezia, foarte grele și scumpe. Ca să vă dați seama, doar modelul pentru o singură rochie de-a mea cântărește nu mai puțin de 10 kilograme.

Am adus cu mine patru valize cu materiale în România. Acum trebuie să termin colecția. Două rochii haute-couture din colecție sunt gata, și am început să lucrez și la o rochie de mireasă, în care intră nu mai puțin de 15 metri de crinolină. Materialul e foarte scump și l-am comandat din Liban.

Mașina de cusut am comandat-o în țară. Eu îmi lucrez singură modelele, le cos cu mâna mea, e o muncă titanică. Caut și două croitorese cu experiență în rochii de seară și de mireasă, experiență în coaserea corsetelor cu boning metalic/ francez”, a spus Brigitte, pentru Click!.

Brigitte Pastramă speră să își scoată banii investiți

Vedeta lucrează intens pentru a-și finaliza colecția în timp util, cu obiectivul clar de a impresiona atât la Dubai Fashion Week, cât și la prezentările de modă din Qatar. Astfel, Brigitte Pastramă își consolidează poziția în lumea modei și dovedește că este pregătită să ducă pasiunea pentru design vestimentar la un nivel internațional.

Recomandări Emmanuel Macron și Donald Tusk au vorbit în română în fața mulțimii din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Ce le-au transmis moldovenilor | VIDEO

„Intenționez să prezint colecția mea de haute-couture mai întâi la Dubai, apoi în Qatar. Va urma apoi și România. Sper ca, la momentul când voi lansa prima mea colecție haute-couture, să-mi scot banii mulți pe care i-am investit în școli, cu ajutorul lui Dumnezeu”, a mai spus Brigitte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE