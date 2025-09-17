„Da, se pare că nu se mai ajunge la altar. A fost o despărțire amiabilă. Nu a fost niciun fel de profitabilitate sau ce s-a sugerat. Singura chestie de care, într-adevăr, s-a profitat a fost iubirea sinceră a fiecăruia dintre noi. Nu știu dacă poți să treci peste, în special când ai de promovat un film, este destul de oribil.

Este greu pentru că treci prin ceva foarte personal, iar eu trebuie să promovez un film, trebuie să fiu drăguț, trebuie să fiu happy, să fac o sută de video de promovare, să merg prin țară și să adun oamenii să danseze. E destul de greu, dar, hei, trebuie să trecem și prin asta, nu?”, a declarat BRomania, pentru Cancan.ro.

Legat de titlul filmului pe care îl promovează în această perioadă, BRomania a recunoscut că a trecut la un moment dat prin perioada „combinațiilor”.

„Nici nu știu ce înseamnă o aventură sau o combinație. Relații serioase, mereu. Sunt cel mai serios bărbat. Puteți întreba covorul roșu! Ok, ok, am fost într-adevăr și în perioada aia! Rolul pe care îl am, nu mă identific absolut deloc cu el. Asta m-a atras cel mai tare. Joc pentru prima oară ceva ce nu am mai jucat până acum.

Nu mai sunt fraierul din Miami sau anxiosul din Teambuilding. Sunt un băiat care are încredere în el. Nu vreau să dau spoilere, dar nu mă identific cu personajul. Stilul de a juca a fost nou și diferit, ofertant pentru mine.

Ce am scris și cred eu că ajută, sunt tot felul de glume de golăneală de București. Fetele vor auzi ce gândim noi când suntem vulnerabili, iar bărbații vor afla ce vor fetele cu adevărat. A fost o provocare!”, a mai spus actorul pentru Cancan.

