Invitat săptămânal în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Busu a dezvăluit pe 14 februarie că în urmă cu o săptămână a trecut prin momente grele, după ce a făcut gripă.

În cea mai recentă ediție a emisiunii „La Măruță”, Florin Busuioc a intrat în platou și, după ce l-a salutat pe Cătălin Măruță, și-a cerut scuze în fața acestuia și a telespectatorilor pentru că în urmă cu o săptămână a lipsit de la emisiune.

După cum a afirmat Busu, vedeta a fost internată timp de trei zile în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” și a fost pus pe perfuzii la început. Însă, după 30 de minute, a renunțat la acestea.

Florin Busuioc a ținut să-i liniștească pe fani și a dezvăluit că acum se simte bine și nu mai are nicio problemă, după ce timp de o săptămână a fost în concediu.

„Îmi cer scuze pentru săptămâna trecută, când n-am venit, dar eram în spital. Da! Am avut gripă și am fost la Victor Babeș internat. S-au purtat extraordinar cu mine. Au fost minunați oamenii de acolo. M-au tratat. Am avut o mică perfuzie la început, dar a ținut jumătate de oră. Am stat internat trei zile: miercuri, joi și vineri.

A fost o formă urâtă de gripă. Am avut și febră la început, tusea mă nenorocea. În momentul în care tușeam simțeam că îmi scot plămânii afară. Era foarte greu, o stare proastă, dureri musculare înfiorătoare, mă durea tot corpul. Am scăpat de povestea asta. Am fost în concediu, mi s-a spus să stau liniștit, să mă refac. Acum sunt ok, nu mai am niciun fel de problemă. Am scăpat de febră, de tuse, de toate”, a spus Busu în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV.

