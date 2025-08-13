Sezonul trecut a lăsat în urmă iubiri încercate, alianțe neașteptate și destine schimbate pentru totdeauna. După un final plin de tensiuni, încercări și momente de neuitat, serialul original „Iubire cu parfum de lavandă” revine în această toamnă cu un nou capitol în care emoțiile vor atinge cote maxime.

Din 12 septembrie, în fiecare vineri seară, de la 20.30, telespectatorii vor păși din nou în Podișor, unde îi așteaptă conflicte aprinse, decizii imposibile și clipe de tandrețe, toate învăluite în inconfundabila atmosferă din Livada cu Lavandă.

Ruxandra Ion, dezvăluiri despre sezonul 3

„Faptul că ajungem la cel de-al treilea sezon din Iubire cu parfum de lavandă este, pentru mine, o mare bucurie și o dovadă a legăturii speciale dintre public și această poveste. Mă emoționează gândul că, episod de episod, trăim împreună cu voi – râdem, plângem, iubim și visăm alături de personajele noastre.

Le mulțumesc din inimă tuturor celor care ne-au fost alături până acum și celor care ne încurajează să mergem mai departe. Lavanda nu este doar o poveste, este o stare de spirit, o emoție împărtășită. Iar acest nou sezon promite să ne apropie și mai mult”, dezvăluie Ruxandra Ion, creatoarea serialului.

Noul sezon promite să aprofundeze poveștile deja cunoscute și să aducă în prim-plan personaje noi. Dragostea, ambițiile, trădările și răzbunările se vor împleti într-un carusel de emoții, iar fiecare alegere va avea un preț care va putea schimba destine.

Scenariștii serialului fac declarații

La rândul lor, scenariştii proiectului, Ruxandra Ion, Radu Grigore, Raluca Mănescu şi Oana Răsuceanu dezvăluie: „Sezonul 3 din Iubire cu parfum de lavandă ne-a provocat să explorăm cele mai profunde emoții și conflicte ale personajelor. Am vrut să le aducem față în față cu propriile limite – ale iubirii, ale loialității, ale curajului.

În acest nou capitol, fiecare alegere are o greutate reală, iar adevărul – fie spus, fie ascuns – poate schimba totul. Am scris cu emoție, cu respect pentru parcursul fiecărui personaj și cu recunoștință pentru publicul care trăiește fiecare clipă alături de ei. E un sezon intens, cu dureri și revelații, cu răni care cer vindecare și cu iubiri care nu se dau bătute. Lavanda înflorește și de data asta, dar cu prețul unor lupte sincere”.

Michaela Prosan și Adi Nartea, protagoniști în „Iubire cu parfum de lavandă”

Revenirea pe platourile de filmare a fost un moment așteptat cu nerăbdare de întreaga echipă. Filmările pentru acest nou sezon au adus și provocări noi, dar și bucuria reîntâlnirii cu poveștile și personajele care au cucerit publicul încă din prima zi.

„Vă mulțumim că ați fost alături de noi până la finalul sezonului doi. Ne bucurăm nespus că munca noastră v-a ținut în fața televizoarelor și că personajele din serial și-au găsit loc în sufletele voastre. Anda mea m-a ajutat de-a lungul ultimului sezon să povestesc despre curaj, despre forță interioară, despre iubire, despre pierderi și regăsire.

Povestea continuă! Ne revedem în curând – pregătiți-vă pentru un nou capitol intens din Iubire cu parfum de lavandă”, a declarat Michaela Prosan, în vreme ce Adi Nartea a completat: „Ce pot să vă spun este că, în noul sezon, se vor schimba destine, vor fi multe surprize plăcute, întorsături de situație și povești de iubire care vă vor atinge sufletul”.

Finalul sezonului al doilea a lăsat multe întrebări fără răspuns și a deschis drumuri nebănuite. Sezonul 3, difuzat începând din 12 septembrie, în fiecare vineri, de la 20.30, la Antena 1, promite răsturnări spectaculoase de situații și momente care vor ține telespectatorii cu sufletul la gură.

