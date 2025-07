După ce a fost acceptată la o instituție de învățământ de prestigiu din New York, și în urma unui rezultat remarcabil la Bacalaureatul Internațional, Violeta Bănică este gata să își pregătească bagajele și să plece din România pentru a-și îndeplini visul academic.

Andreea Marin o însoțește pe Violeta Bănică

Andreea Marin își va însoți fiica la New York pentru a o sprijini în procesul de instalare. În schimb, tatăl ei, Ștefan Bănică Jr, nu va merge cu ea, programul lui e tot mai încărcat. Părinții ei sunt extrem de mândri și o susțin necondiționat, oferindu-i și sfaturi valoroase înainte de plecare.

„Săptămâna viitoare încep să îmi fac bagajele și la început de august m-am dus. Trebuie să fiu acolo pe 15 august, dar oricum plec puțin mai devreme. Mama mi-a dat un sfat genial: dacă ai vreodată vreo problemă, nu rezolva singură! Sună-mă! Și fix asta o să fac. Mi-a zis să fiu cine sunt eu, să nu mă bag în anumite grupuri doar ca să fiu inclusă. Sunt complet de acord”, a declarat Violeta Bănică, la Știrile Antena Stars.

Chiar dacă are emoții legate de această schimbare, Violeta Bănică este încrezătoare în viitorul său. Tânăra a vorbit despre dragostea pentru familie și despre dorul care o va însoți departe de casă. Mama ei, Andreea Marin, a mărturisit că va merge să o viziteze ori de câte ori va avea ocazia.

„O să vină și mama cu mine, să mă ajute să despachetez, să curățăm puțin. Fără ea nu m-aș fi descurcat. Teama aia de necunoscut 100% nu o am, să zic că am 75%, pentru că am fost, știu cum e, am fost să vizitez. Știu deja drumul, știu pe unde să o iau, nu mă pierd.

Am câțiva prieteni acolo, e o comunitate destul de măricică de români comparativ cu alte școli din State, dar da, îmi este frică. Îmi ador familia, îi iubesc, îmi plac străduțele mele, îmi place să știu că sunt la o oră distanță de mama și de tata, deci o să-mi fie greu”, a mai declarat Violeta Bănică.

Ce notă a lui Violeta Bănică la Bacalaureatul internațional

După ce la finalul anului trecut a fost acceptată la prestigioasa Cornell University din Statele Unite, unde va studia Dreptul, tânăra a mai bifat un succes remarcabil: a obținut un scor excepțional la Bacalaureatul Internațional.

Violeta a reușit să obțină 44 de puncte dintr-un maxim posibil de 45, clasându-se astfel în topul 1% al elevilor la nivel global. Acest rezultat nu doar că reflectă efortul susținut depus de-a lungul anilor, dar o și plasează printre cei mai bine pregătiți absolvenți ai acestui sistem de educație extrem de riguros.

Andreea Marin, mândră de performanța fiicei sale, a împărtășit vestea cu fanii săi pe Instagram. „Zâna Surprizelor” a dezvăluit cu emoție și bucurie scorul obținut de Violeta și a subliniat că acesta este cel mai mare din liceul în care a studiat.

„Mulțumesc, copilul meu bun și muncitor, sunt tare mândră de tine, Violeta! Azi au venit rezultatele la bacalaureatul internațional susținut de elevii care au ales acest tip de bacalaureat luna trecută și punctajele finale au fost transmise azi la nivel global, Violeta a obținut cel mai mare scor atins în liceul său, @isb.romania, vom afla în curând dacă nu este și cel mai bun rezultat IB la nivel național, 44 puncte din maximul de 45, după susținerea Bacalaureatului Internațional cu probe multiple în limba engleză la: Matematică, Istorie, Biologie, Business, Engleză și Spaniolă.

Este deja studentă la drept în SUA la prestigioasa Cornell University, de aceea pentru mine nu mai părea atât de important rezultatul ca nivel de performanță, ea însă și-a dorit să termine cu brio și această etapă și sunt tare recunoscătoare, știind câtă muncă se află în spatele rezultatelor sale”.