Cătălin Botezatu vorbește deschis despre realitatea din lumea modei și atrage atenția asupra faptului că mulți creatori nu sunt ceea ce par. În același timp, designerul compară scena locală cu cea internațională, unde observă o dezvoltare impresionantă.

Cătălin Botezatu spune că sunt „plagiatori”

„Lumea modei internaționale o văd într-o evoluție wow, în care mi-aș dori să văd femei îmbrăcate cu ceea ce propun creatorii, sunt niște creații spectaculoase”, a precizat Cătălin Botezatu. Potrivit acestuia, numeroși designeri români se concentrează mai degrabă pe imagine și expunere publică decât pe munca reală din spatele creațiilor. Doar o mică parte reușesc să își construiască o carieră autentică, restul fiind etichetați de Botezatu drept „plagiatori”.

„În România, în afară de 10-15 designeri adevărați, care au în spate modă, industrie, vânzare, magazine, restul sunt niște fake-uri, niște oameni care vor să apară, niște plagiatori, niște persoane care își doresc pur și simplu să fie la televizor. Atârnă pe la tot felul de evenimente, la un pahar de ceva, doar ca să le ia și lor cineva un interviu”, a afirmat Cătălin Botezatu pentru Spynews.

Mai mult decât atât, creatorul subliniază că acești designeri primesc distincții nemeritate, menite doar să le creeze o falsă imagine de succes. „Atârnă la fel de fel de premii fără nicio esență, pentru că se dau premii așa cum se dau semințele, la liber.

Se bucură de un premiu pe care nu-l merită, își construiesc un trecut care n-a existat, un viitor și un prezent care nu vor exista și nu există. E puțin jalnic. Mai mult de jumătate sunt impostori!”, a subliniat Cătălin Botezatu.

Ce avere are și câte proprietăți deține Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu și-a început cariera ca manechin, iar acum e unul dintre cei mai apreciați creatori de modă din România. Într-un interviu pentru revista VIVA!, designerul a povestit că a renunțat la multe pentru cariera lui, însă roadele au apărut. Are o avere cu care se mândrește, dar și vacanțe în care a trăit experiențe inedite.

„Pentru bunăstarea materială nu am făcut compromisuri, dar am făcut sacrificii mari de tot. Mi-am sacrificat sănătatea, viața personală, familia pentru carieră”, și-a început Cătălin Botezatu confesiunea. De-a lungul anilor, creatorul a muncit neîncetat, a investit în modă, iar beneficiile au apărut. Cătălin Botezatu a știut însă să își investească banii, are mai multe afaceri, proprietăți.

„Plaja modei este una destul de vastă, am atelier, casă de modă, fabrici, magazine. Dar sunt implicat și în industria HORECA, restaurante și cluburi și, nu în ultimul rând, în imobiliare. Banii trebuie investiți cu cap, într-un domeniu sigur pe care să îl cunoști și să îl verifici. Dar de la o anumită vârstă realizezi că adevărata avere este viața pe care o ai; ce vezi, unde călătorești, ce citești.

Am ales să cheltuiesc pentru mine. La începutul vieții mele, am citit foarte mult și acum merg pe cursul acelor lecturi, să descopăr dacă ceea ce am citit este real. Mă pot lăuda că sunt bogat pentru că am vizitat întreaga planetă, am văzut toate zonele interesante ale lumii, uneori și de 11 ori. Asta este cea mai mare bogăție, să cunoști oameni, culturi diferite”, a povestit el pentru viva.ro.

