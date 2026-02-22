După ani de muncă intensă la televizor, Cătălin Măruță pare să fi găsit echilibrul perfect între carieră și viața personală. Începând cu 6 februarie 2026, când și-a luat rămas-bun de la telespectatori în ultima ediție a emisiunii pe care a moderat-o timp de 18 ani, prezentatorul a început o nouă etapă: mai mult timp pentru familie și pentru momentele care contează cu adevărat.

La doar două săptămâni după încheierea acestui capitol, Cătălin Măruță și soția sa, Andra, au plecat într-o vacanță relaxantă, bucurându-se de libertatea unui program mai flexibil. „Vacanţele nu sunt doar despre locuri… sunt despre timp. Despre noi, împreună, fără grabă, fără zgomot”, a scris prezentatorul pe rețelele de socializare, emoționându-și fanii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Familia Măruță se află acum în Dubai, unde timpul petrecut împreună a căpătat o nouă valoare. Cătălin a mers chiar și la pescuit alături de fiul său, David, demonstrând cât de mult prețuiește aceste momente simple, dar semnificative.

Schimbarea de la PRO TV pare să fi adus o energie pozitivă în viața lui Cătălin Măruță, oferindu-i ocazia să se bucure de fiecare clipă alături de cei dragi și să creeze amintiri de neuitat. Fanii au reacționat imediat, exprimându-și bucuria pentru prezentator și pentru Andra, care se poate bucura acum de mai multe vacanțe împreună cu familia.

Cum și-au împărțit Andra și Cătălin Măruță sarcinile în familie

Andra se bucură de o familie frumoasă, de doi copii care, în ciuda expunerii, au rămas cu picioarele pe pământ, iar asta se datorează în mare parte ei. Artista recunoaște că nu este diferită de alte mame și că în casa lor, totul funcționează după niște reguli. „Eu sunt părintele care spune NU. Eu spun și DA, dar spun și NU având în vedere că petrec mai mult timp cu ei. Cătălin îi duce dimineața la școală, eu îi iau și apoi merg cu ei la meditații, la activități și evident că îmi cereau tot felul de lucruri și am învățat să spun și NU. Dar sunt niște copii tare înțelegători și buni. Au înțeles pentru că am avut de fiecare dată argumentele bune, le-am explicat. Vorbesc foarte mult cu ei. De fapt, amândoi vorbim foarte mult cu ei, le explicăm absolut tot ce se întâmplă cu familia noastră. Mi se pare că singura soluție ca să-i ții pe copiii tăi aproape este comunicarea, iubirea. Noi asta încercăm. Nu știm dacă asta este cea mai bună metodă, dar asta știm noi și până acum a funcționat”, a povestit Andra pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE