După ani de muncă intensă la televizor, Cătălin Măruță pare să fi găsit echilibrul perfect între carieră și viața personală. Începând cu 6 februarie 2026, când și-a luat rămas-bun de la telespectatori în ultima ediție a emisiunii pe care a moderat-o timp de 18 ani, prezentatorul a început o nouă etapă: mai mult timp pentru familie și pentru momentele care contează cu adevărat.

La doar două săptămâni după încheierea acestui capitol, Cătălin Măruță și soția sa, Andra, au plecat într-o vacanță relaxantă, bucurându-se de libertatea unui program mai flexibil. „Vacanţele nu sunt doar despre locuri… sunt despre timp. Despre noi, împreună, fără grabă, fără zgomot”, a scris prezentatorul pe rețelele de socializare, emoționându-și fanii.

Cătălin Măruță și Andra în Dubai

Familia Măruță se află acum în Dubai, unde timpul petrecut împreună a căpătat o nouă valoare. Cătălin a mers chiar și la pescuit alături de fiul său, David, demonstrând cât de mult prețuiește aceste momente simple, dar semnificative.

Schimbarea de la PRO TV pare să fi adus o energie pozitivă în viața lui Cătălin Măruță, oferindu-i ocazia să se bucure de fiecare clipă alături de cei dragi și să creeze amintiri de neuitat. Fanii au reacționat imediat, exprimându-și bucuria pentru prezentator și pentru Andra, care se poate bucura acum de mai multe vacanțe împreună cu familia.

Cum și-au împărțit Andra și Cătălin Măruță sarcinile în familie

Andra se bucură de o familie frumoasă, de doi copii care, în ciuda expunerii, au rămas cu picioarele pe pământ, iar asta se datorează în mare parte ei. Artista recunoaște că nu este diferită de alte mame și că în casa lor, totul funcționează după niște reguli. „Eu sunt părintele care spune NU. Eu spun și DA, dar spun și NU având în vedere că petrec mai mult timp cu ei. Cătălin îi duce dimineața la școală, eu îi iau și apoi merg cu ei la meditații, la activități și evident că îmi cereau tot felul de lucruri și am învățat să spun și NU. Dar sunt niște copii tare înțelegători și buni. Au înțeles pentru că am avut de fiecare dată argumentele bune, le-am explicat. Vorbesc foarte mult cu ei. De fapt, amândoi vorbim foarte mult cu ei, le explicăm absolut tot ce se întâmplă cu familia noastră. Mi se pare că singura soluție ca să-i ții pe copiii tăi aproape este comunicarea, iubirea. Noi asta încercăm. Nu știm dacă asta este cea mai bună metodă, dar asta știm noi și până acum a funcționat”, a povestit Andra pentru Libertatea.

Un șofer cu permisul suspendat, prins la volanul unui Audi de 50.000 de euro furat din Italia. Polițiștii l-au reținut în Bihor
Problema care împiedică drumul nou construit în Munții Baiului să rezolve coșmarul de pe Valea Prahovei: orașul Câmpina
Știri România 14:00
Problema care împiedică drumul nou construit în Munții Baiului să rezolve coșmarul de pe Valea Prahovei: orașul Câmpina
Un șofer cu permisul suspendat, prins la volanul unui Audi de 50.000 de euro furat din Italia. Polițiștii l-au reținut în Bihor
Știri România 13:58
Un șofer cu permisul suspendat, prins la volanul unui Audi de 50.000 de euro furat din Italia. Polițiștii l-au reținut în Bihor
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Adevarul.ro
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Cine este călugărița din România care a devenit celebră în Italia, după ce a dirijat circulația într-o intersecție. E o fostă jucătoare de fotbal
Fanatik.ro
Cine este călugărița din România care a devenit celebră în Italia, după ce a dirijat circulația într-o intersecție. E o fostă jucătoare de fotbal
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?"
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost "descoperit" de bunica lui: „Primul meu scouter"
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Cătălin Măruță și Andra și-au făcut bagajele și au plecat din România. Ce destinație de vacanță au ales: „Fără grabă, fără zgomot"
Stiri Mondene 14:15
Cătălin Măruță și Andra și-au făcut bagajele și au plecat din România. Ce destinație de vacanță au ales: „Fără grabă, fără zgomot”
Gabriela Cristea a explicat cum își pot cumpăra românii case de vacanță în Italia: „Mare atenție". Ce trebuie să știi înainte de investiție
Stiri Mondene 13:20
Gabriela Cristea a explicat cum își pot cumpăra românii case de vacanță în Italia: „Mare atenție”. Ce trebuie să știi înainte de investiție
„E oficial, nu e luat, e dat!" Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent". Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
TVMania.ro
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Domeniile în care absolvenţii români îşi găsesc cel mai uşor un loc de muncă
ObservatorNews.ro
Domeniile în care absolvenţii români îşi găsesc cel mai uşor un loc de muncă
Da, e chiar ea, ne-a lăsat fără cuvinte! Are fața cusută cu fire, iar mâinile sunt pline de vânătăi! A fost de o frumusețe angelică însă azi actrița noastră e complet transformată
Libertateapentrufemei.ro
Da, e chiar ea, ne-a lăsat fără cuvinte! Are fața cusută cu fire, iar mâinile sunt pline de vânătăi! A fost de o frumusețe angelică însă azi actrița noastră e complet transformată
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
GSP.ro
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?"
GSP.ro
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Mediafax.ro
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…"
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Ce a adus participarea României la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Nu am fost izolaţi. E prematur să vorbim de o vizită a lui Mark Rubio în România"
Politică 08:47
Ce a adus participarea României la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Nu am fost izolaţi. E prematur să vorbim de o vizită a lui Mark Rubio în România”
Ciprian Ciucu a explicat de câți bani are nevoie Bucureștiul ca să nu intre în incapacitate de plată: „Un deficit fabulos"
Politică 21 feb.
Ciprian Ciucu a explicat de câți bani are nevoie Bucureștiul ca să nu intre în incapacitate de plată: „Un deficit fabulos”
Fiscul vinde la licitație două „palate" de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Andrei Borza semnează! Giovanni Becali a făcut anunţul: "Ne-am întâlnit, oferta este civilizată!". Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Borza semnează! Giovanni Becali a făcut anunţul: “Ne-am întâlnit, oferta este civilizată!”. Exclusiv
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat