Ce este bâzâitul electric

Bâzâitul electric este un fenomen cunoscut în rândul electricienilor autorizați, dar insuficient înțeles de publicul larg. El poate fi cauzat de o gamă largă de factori, unii relativ inofensivi, alții extrem de periculoși. Cunoașterea diferenței este esențială pentru orice gospodar responsabil. Dar, înainte de a discuta cauzele, este important să înțelegem mecanismul din spatele sunetului.

Rețeaua electrică din România funcționează pe curent alternativ, la frecvența de 50 Hz (Hertz), însă unele aparate industriale pot funcționa și la 60 Hz, potrivit Mathaus.ro. Un Hz se traduce printr-un ciclu complet pe secundă. Prin urmare, 50 Hz înseamnă că unda sinusoidală a curentului alternativ își completează întregul ciclu, iar electronii schimbă direcția de 50 de ori pe secundă, iar tensiunea oscilează sinusoidal între +230V și -230V. Această oscilație continuă creează vibrații mecanice în componentele electrice, vibrații pe care urechea umană le percepe ca un bâzâit caracteristic. Când totul funcționează corect, aceste vibrații sunt atât de mici încât nu se aud. Bâzâitul apare în momentul în care ceva perturbă echilibrul normal al sistemului, fie că vorbim despre conexiuni slăbite, componente uzate, suprasarcini sau defecte de izolație.

Ce înseamnă o priză sau un întrerupător care bâzâie

Prizele și întrerupătoarele nu ar trebui să producă niciun zgomot, indiferent de vechimea lor, atâta timp cât instalația electrică este corect realizată și întreținută corespunzător. Dacă observi sunete neobișnuite, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să îți pui întrebarea ce le cauzează. Atunci când o priză sau un întrerupător produc un bâzâit sau o pocnitură, acest lucru înseamnă de obicei că electricitatea nu circulă lin prin respectivul circuit. Această perturbări ale fluxului electric creează vibrații, arcuri electrice microscopice sau interferențe electromagnetice care generează sunetele pe care le auzi venind dinspre priză ori întrerupător.

Deși un bâzâit foarte slab poate fi normal în anumite situații, orice alte sunete perceptibile ar trebui investigate prompt. Intensitatea și tipul sunetului pot oferi o serie de indicii despre gravitatea problemei. De exemplu, un bâzâit ușor poate indica o conexiune ușor slăbită, în timp ce un bâzâit puternic anunță adesea o problemă mai serioasă la nivel de cablare. De asemenea, pocniturile sau trosniturile din pereți pot să semnaleze arcuri electrice periculoase care necesită atenție și intervenție imediată.

De ce se aude un bâzâit la priză sau la întrerupător

Dacă ai observat vreodată un bâzâit care provine dintr-o priză sau dintr-un întrerupător, știi cât de îngrijorător poate fi un astfel de sunet. Deși poate părea o problemă minoră, acest zgomot este adesea un semnal de alarmă pe care nu ar trebui să îl ignori, iar pentru a-l înțelege trebuie să cunoști câteva dintre cauzele care îl pot provoca:

Conexiuni electrice slăbite. Cea mai frecventă cauză care se află în spatele bâzâitului prizelor o reprezintă conexiunile electrice slăbite. În timp, șuruburile care fixează firele la prize se pot slăbi din cauza dilatării și contracției termice, a vibrațiilor sau pur și simplu din cauza vechimii acestora. Când conexiunile se slăbesc, electricitatea trebuie să „sară” peste micile goluri, creând arcuri electrice care produc acel sunet de bâzâit. Această problemă se dezvoltă adesea treptat, începând ca un zumzet abia perceptibil și devenind tot mai puternic în timp. Conexiunile slăbite sunt deosebit de periculoase deoarece generează căldură, care poate duce la incendii, conform parkerelectricco.com.

Supraîncărcarea circuitului. Locuințele moderne necesită mai multă electricitate ca niciodată, iar sistemele electrice mai vechi de 15-20 de ani nu au fost proiectate pentru a face față cerințelor de astăzi. Atunci când conectezi prea multe dispozitive la prizele de pe același circuit, creezi o supraîncărcare care poate provoca bâzâitul. Semne ale unui circuit supraîncărcat sunt prize care bâzâie când mai multe aparate funcționează simultan, becuri care își diminuează lumina când pornești anumite dispozitive, siguranțe automate care sar frecvent sau prize calde la atingere.

Prize defecte. Prizele cu întrerupător de circuit cu defect de împământare sunt concepute pentru a te proteja de șocuri electrice, dar se pot defecta în timp. Când încep să cedeze, acestea produc adesea un bâzâit pe măsură ce mecanismele lor interne se luptă să funcționeze corect. De asemenea, prizele sunt predispuse la probleme în zonele cu umiditate ridicată, cum ar fi băile, bucătăriile și locațiile exterioare, unde umiditatea le poate afecta componentele sensibile.

Întrerupătoare incompatibile. Dacă bâzâitul pare să provină dintr-o priză conectată la un dimmer, problema ar putea fi compatibilitatea. Unele becuri LED și alte corpuri de iluminat moderne nu funcționează bine cu dimmere mai vechi, creând interferențe electrice ce se manifestă sub formă de bâzâituri. Această problemă este frecventă când ai trecut recent la becuri LED, dacă dimmerul are câțiva ani vechime Bâzâitul variază în funcție de setarea dimmer-ului.

Cablaj deteriorat sau degradat. Cablajul vechi deteriorat poate face prizele să bâzâie, deoarece electricitatea se luptă să circule prin conductori compromisi. Aceasta este deosebit de frecventă în locuințele cu cablaj din aluminiu (popular în anii ’60 și ’70) sau în casele unde rozătoarele au deteriorat cablurile electrice. Semne de avertizare ale cablajului deteriorat pot fi mai multe prize care bâzâie în toată casa, miros de ars în apropierea tablourilor electrice sau a prizelor, urme de ars în jurul prizelor sau a întrerupătoarelor ori probleme electrice frecvente în aceeași zonă.

Comutatoare defecte. Întrerupătoarele deteriorate reprezintă o altă cauză a bâzâitului în prize sau întrerupătoare, fie că vorbim de uzura firească în timp, fie de utilizarea necorespunzătoare. Întrerupătoarele cu variator sunt predispuse să provoace pâlpâirea luminilor și să emită acel zgomot caracteristic, disfuncționalități care sunt de obicei localizate la nivelul întrerupătoarelor, fără a implica neapărat probleme mai ample ale instalației electrice. De asemenea, solicitarea zilnică continuă duce, în cele din urmă, la uzura întrerupătoarelor. Prin urmare, dacă un bâzâit pornește din această zonă este, cel mai probabil, un semnal că piesa trebuie înlocuită.

Probleme cu variatoarele de lumină. Trecerea la becurile LED moderne eficiente energetic este o alegere avantajoasă atât din punct de vedere financiar, cât și ecologic. Totuși, utilizarea lor împreună cu variatoare de lumină concepute pentru becurile incandescente, fără a verifica în prealabil compatibilitatea, poate genera un bâzâit deranjant. Această problemă apare, de regulă, pe fondul incompatibilității dintre becuri și variatoare și poate fi remediată prin câteva măsuri practice, și anume înlocuirea variatoarelor cu modele compatibile cu LED-urile, alegerea becurilor care corespund specificațiilor variatoarelor existente sau modernizarea instalației electrice prin montarea unor întrerupătoare capabile să gestioneze un amperaj mai ridicat, notează parkerandsons.com.

Ce trebuie să faci imediat

Dacă auzi un bâzâit sau pocnituri provenind de la o priză sau de la un întrerupător nu aștepta ca problema să dispară de la sine. Siguranța ta este prioritatea numărul 1, așa că iată ce trebuie să faci într-o astfel de situație:

Nu mai folosi priza sau întrerupătorul cu pricina. Deconectează cu grijă orice dispozitiv conectat, apucă ferm capacul prizei, nu atinge pinii metalici și nu trage de cablu pentru a o scoate. În cazul întrerupătorului, încearcă să înlocuiești becul cu unul marcat explicit și compatibil cu tipul tău de dimmer.

Întrerupe alimentarea cu curent. Dacă bâzâitul nu dispare după ce ai făcut aceste operațiuni, oprește curentul de la tabloul electric sau de la întrerupătorul principal. Aceasta întrerupe fluxul de electricitate și previne orice pericol suplimentar.

Evită reparațiile improvizate. Poate părea tentant să repari o priză sau un întrerupător defecte de unul singur, însă astfel de lucrări sunt complexe și pot fi periculoase dacă nu știi exact ce faci. Încercarea de a le repara fără a deține cunoștințele necesare poate provoca electrocutare sau chiar un incendiu, relatează recommend.my.

Ce să nu faci niciodată

Este important să nu încerci niciodată să demontezi capacele prizelor sau ale întrerupătoarelor defecte sau să atingi cablurile expuse dacă auzi un bâzâit sau dacă simți miros de ars. De asemenea, evită să folosești prizele și întrerupătoarele care produc sunete ciudate sau care miros a ars și, totodată, nu ignora niciodată problema în speranța că aceasta se va rezolva de la sine. Problemele electrice se agravează de obicei în timp și pot crea pericole grave de siguranță.

Dacă, totuși, te apuci să remediezi problema pe cont propriu, asigură-te că alimentarea cu energie electrică a zonei de reparație este oprită înainte de a începe reparația propriu-zisă, prevenind, astfel, șocurile electrice accidentale. În același timp, folosește instrumente specializate pentru lucrări electrice care te pot proteja împotriva accidentelor și pot evita deteriorarea instalației. Alocă timp suficient pentru reparații, deoarece graba poate spori riscul de a crea pericole de siguranță și ține cont de faptul că manipularea necorespunzătoare a componentelor electrice sau greșelile în timpul lucrărilor la instalațiile electrice pot duce la riscuri serioase.

Când ar trebui să chemi un electrician

Deși tentația de a investiga singur o priză sau un întrerupător care bâzâie poate fi destul de mare, intervențiile la nivelul instalațiilor electrice pot fi extrem de periculoase pentru persoanele fără pregătire în domeniu. De aceea, cea mai sigură și mai înțeleaptă decizie este să apelezi la un electrician autorizat, care dispune de pregătirea și echipamentele necesare pentru a identifica problema, pentru a efectua reparațiile în condiții de siguranță și pentru a se asigura că instalația electrică a locuinței tale este în regulă.

Ar trebui să chemi un electrician dacă sesizezi miros de ars sau scântei vizibile la priză sau la întrerupător, prize sau întrerupătoare calde la atingere, bâzâit însoțit de pâlpâirea becurilor sau prize defecte. De asemenea, este recomandat să apelezi la un specialist și dacă observi probleme electrice persistente, ca un bâzâit persistent, mai multe prize sau întrerupătoare afectate simultan, siguranțe automate care sar în mod repetat sau orice zgomot la prize sau întrerupătoare în zone cu umiditate ridicată, precum băile sau bucătăriile, se mai precizează pe parkerelectricco.com.

Solicită un electrician dacă sesizezi probleme electrice complexe ce implică tabloul electric principal, probleme electrice în locuințe cu cablaj din aluminiu sau orice situație în care nu cunoști cauza unui zgomot care se aude în priză sau întrerupător.

