Ce a făcut Andi Vasluianu imediat după ce s-au terminat filmările pentru „Cursa”: „Încă nu pot să vorbesc”

Printre actorii care joacă în „Cursa”, film care ajunge în sălile de cinema din România pe 24 octombrie 2025, se află și Andi Vasluianu, actor care a stat de vorbă cu Libertatea atât despre cel mai așteptat lungmetraj românesc din această toamnă, cât și despre alte proiecte pe care le are în desfășurare sau care vor urma.

Andi Vasluianu joacă în filmul „Cursa”

Întrebat dacă a avut parte de provocări în timpul filmărilor și dacă i-a rămas întipărită în minte vreo scenă anume din filmul „Cursa”, celebrul actor a precizat că lumea trebuie să vadă producția, deoarece scena care l-a marcat este chiar ultima, despre care nu poate să ofere detalii acum.

„Nu cred că au fost provocări atât de mari încât să nu le pot duce, dar fiecare poveste nouă în care intru este evident provocatoare pentru tot procesul de înțelegere. În minte mi-a rămas chiar ultima scenă, pentru că este acel gen de scenă care divulgă mai multe și despre care, din păcate, nu pot să vă povestesc. Lumea trebuie să vadă filmul!

«Cursa» este un film foarte curajos, în primul rând pentru că arată o lume care nu prea există la noi în România. Miza din film, această cursă, este ceva ce noi de obicei vedem în filmele americane, în niciun caz la noi. Îmi aduc aminte când eram puștan, am făcut «Furia» și atunci se vorbea despre cursele ilegale de mașini care se făceau la vremea aceea. Nu cred că mai există genul acesta în ziua de azi. Filmul «Cursa» e mai mult decât atât! E și despre cursă, e și despre bolizi extrem de scumpi, cu mulți cai putere… E un film de acțiune cu mare priză la publicul larg, pe care nu l-am mai văzut în România”, a spus Andi Vasluianu în exclusivitate pentru Libertatea.

După filmări, actorul a mers… acasă

Am fost curioși dacă actorul își mai aduce aminte ce a făcut imediat după ce s-au terminat filmările pentru „Cursa”, iar acesta ne-a răspuns amuzat că a mers acasă. Asta pentru că nu mai ține minte dacă a făcut și altceva!

„Vai… nu mai țin minte. Chiar nu mai știu! E posibil să mai fi avut alte filmări pentru alte proiecte, însă un lucru e clar: după filmările «Cursa» cu siguranță m-am dus acasă (râde)”, a spus Andi Vasluianu în exclusivitate pentru Libertatea.

Referitor la alte proiecte în care este implicat, Andi Vasluianu ne-a dezvăluit că lucrează în prezent la un spectacol de la Teatrul Bulandra și că este în discuții pentru un nou film, însă nu poate să ofere mai multe detalii momentan.

„Am câteva proiecte în desfășurare în teatru, lucrez la un spectacol nou la Teatrul Bulandra, la care sunt angajat. Sunt și în discuții pentru un nou film, despre care încă nu pot să vorbesc, dar voi da mai multe detalii la momentul potrivit”, a încheiat actorul.

România, afectată de pestă porcină africană, rabie, variolă ovină și bluetongue
Știri România 16:19
România, afectată de pestă porcină africană, rabie, variolă ovină și bluetongue
