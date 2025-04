„Am stat în regie, am văzut vreo trei bonfire-uri. Ce muncă e acolo, eu m-am speriat. E foarte diferit față de sezonul trecut, dar e material. Eu nici n-am vrut să știu ce se întâmpla acolo, să fie o surpriză acasă. Noi ne-am dus pentru Insulă, știam că nu putem face multe lucruri, dar am luat parte la niște momente pe care nu știu când o să le vedeți. Am aflat o grămadă de chestii, de secrete de producție. E groaznic. Eu n-aș putea să fac asta. E foarte greu”, a spus Speak despre experiența pe care a trăit-o în Thailanda.

După ce au ajuns pe tărâmul asiatic, Speak și Florin Ristei s-au întâlnit și cu Radu Vâlcan și au postat momentul pe rețelele de socializare, pentru a le arăta și fanilor experiența trăită împreună.

Speak a lansat o nouă melodie

Iar la câteva zile după ce s-a întors în România, Speak a lansat și o nouă melodie, al cărei videoclip a fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale și care a adunat în câteva zile aproape 100.000 de vizualizări.

„Atenție, acesta este doar un vis și trebuie tratat ca atare”, este mesajul care apare la începutul clipului video care a fost postat pe YouTube.

„Veni, vidi, vici, mi-ai luat pe rând amicii / Ai făcut ce-ai făcut și-am rămas numai cu vicii / Veni, vidi, vici, nu-i ok, orice ai zice / Ai făcut ce-ai făcut și-ai ajuns la toți șeicii” sunt câteva dintre versurile pe care Speak le cântă în noua lui melodie, intitulată „Veni, vidi, vici”.

Ce i-au scris fanii pe YouTube

Videoclipul a adunat și câteva mii de like-uri și sute de comentarii din partea fanilor, iar cei mai mulți dintre aceștia l-au felicitat pe artist atât pentru melodie, cât și pentru ideea clipului.

„Prea tare clipul”, „Bravo, Speak” și „Melodia merită și un clip cu oameni reali, cu tine și expresivitatea ta specifică și cu Ștefania în el, dansând și seducându-te. Melodia e ceva superb, e cu totul altceva și merită mai multe clipuri” sunt doar câteva dintre comentariile postate pe YouTube.

