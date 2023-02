Ramona Prodea e cu 10 ani mai mare decât Jorge, însă diferența de vârstă nu a fost niciodată un impediment pentru povestea lor de iubire. La început, ei nu credeau că vor rezista împreună, mai ales că Jorge a și înșelat-o. „La început nici eu nu credeam că vom rezista atât.

Noi chiar așa am început, eu nu credeam că va dura relația, dar după ani de zile, discutând, am realizat că ea nu și-a pus niciodată problema asta. Ea mă enerva că era atât de calmă.”, a spus Jorge „La Măruță”, conform protv.ro.

Ulterior, la cererea lui Cătălin Măruță, Ramona Prodea a spus ce lucruri deranjante face Jorge. Ei nu îi place când partenerul ei este neatent la volan. „Când este la volan, în cele mai nepotrivite momente, fix atunci se găsește să facă ceva: să se întoarcă la David, să îi pună căciula, stă pe telefon… Înainte să plece la Survivor îi spuneam să facă stânga sau dreapta în trafic, iar el a spus că acest lucru nu îi va lipsi în junglă”, a spus Ramona.

Cei doi nu au uitat nici acum începuturile relației lor, Ramona s-a obișnuit mai greu alături de Jorge, care cânta chiar și noaptea, atunci își compunea unele piese. „Nu mă mai enervează acum, dar la început mă și speria puțin. Se trezește noaptea și cântă, dar nu cântă orice. Îi vin idei de melodii în minte și le înregistrează atunci. Piesa Nimeni nu-i perfect a visat-o”, a mai declarat soția artistului.

„Am ajuns la consiliere, am ajuns la psiholog și separat, și împreună”

Cei doi au o căsnicie frumoasă, însă uneori au întâmpinat și momente mai dificile în relație, după cum a recunoscut cu puțin timp în urmă cântărețul. Jorge spunea că i se pare normal să ceară ajutor specializat atunci când are nevoie, chiar acum câteva luni a ajuns la psiholog. „Nu am fost la un pas de despărțire, noi chiar ne-am despărțit de câteva ori. Am ajuns la consiliere, am ajuns la psiholog și separat, și împreună. Da, și e normal să facem asta, chiar și după am mai fost și recent am fost, lucrăm în continuare, amândoi avem psiholog pentru că vrem să devenim mai buni”, a spus Jorge pentru impact.ro.

Nu doar pentru relația de cuplu a cerut ajutor specializat, ci și pentu el, pentru dezvoltarea sa atât pe plan profesional, cât și personal. „Îmi doresc să fiu un om mai bun, un tată mai bun, un soț mai bun, un artist mai bun, un antreprenor mai bun și am nevoie de ajutor, pentru că avem resurse interioare și poți să îți iei informații de peste tot, însă e nevoie de exercițiu și să te centrezi, să ai un îndrumător, unde să te duci și să îți găsești forța interioară din nou.

Am descoperit la 40 de ani o traumă din copilărie de care eu uitasem, pur și simplu mi-am adus aminte de lucrul acela, am oprit mașina, îmi venea să vărs. E ceva personal, nu pot să dau detalii despre treaba asta. Mă gândeam: uite, vezi, lucrăm, mergem, facem sesiuni o dată pe lună sau de două ori pe lună, pentru că e nevoie să lași un pic de timp să lucreze. Dacă faci a la longue e ok, e ok să faci o dată la două săptămâni sau chiar o dată pe lună. Ne-am salvat mariajul datorită nouă, un psiholog poate să te ajute, poate să te asculte, poate să îți pună întrebări ca să îți găsești răspunsurile, dar dacă tu nu vrei, niciun psiholog nu poate să te ajute”, a mai dezvăluit el.

George Papagheorghe, cunoscut cu numele de scenă de Jorge, este tatăl a trei copii: Karina, David și Ilinca. Karina este fiica acestuia din căsnicia cu Alina Laufer, David este băiețelul cântărețului cu actuala soție, Ramona Prodea, iar Ilinca este fiica soției dintr-o relație anterioară.

