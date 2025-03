În octombrie 2024 s-a aflat că Mario Fresh și Alexia Eram s-au despărțit. „Salutare tuturor! Vreau să clarific zvonurile care au circulat în ultima vreme. Da, este adevărat că eu și Alexia Eram am decis de comun acord să ne despărțim. A fost o decizie dificilă pentru amândoi, dar am realizat că este cea mai bună pentru noi în acest moment.

Vreau să subliniez că nu există resentimente între noi, din contră, ne respectăm și ne dorim binele unul altuia. Relația noastră va rămâne una bazată pe respect și prietenie. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și pentru că ați fost alături de noi pe acest drum. Apreciez foarte mult înțelegerea și discreția voastră în această perioadă”, a scris Mario Fresh la momentul respectiv pe rețelele de socializare. În timp ce Alexia Eram a păstrat tăcerea despre separare în tot acest timp, Mario Fresh iese încă o dată public și vorbeste despre despărțirea de vedetă.

În timpul unui concert, Mario Fresh a zis: „A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău?”. Ulterior, el a zis cât de mult i-a influențat muzica despărțirea de Alexia Eram. „Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani. S-a terminat într-un sfârșit.

Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separare, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta sm scris-o din suferință, din adevărată suferință”, a mai spus cântărețul.

Melodia inspirată de despărțirea de Alexia Eram

Înainte să anunțe oficial despărțirea, cântărețul Mario Fresh, pe numele real Mario Gălățanu, a lansat melodia „Nu plânge”, care are aproape trei milioane de vizualizări pe YouTube. Fanii lui au ascultat piesa și, pe contul lui oficial de Instagram, i-au lăsat o mulțime de mesaje.

Mulți dintre ei au speculat că piesa anunța despărțirea lui Mario Fresh de iubita Alexia Eram, după o relație de 8 ani. „Despărțire?”, s-a întrebat una dintre urmăritoare. „Cea mai sensibilă și sufletistă piesă😭”, a scris altcineva.

„Lacrimi, ce păcat de voi”, a fost mesajul lăsat pe contul oficial de Instagram al lui Mario Fresh de o altă urmăritoare. În piesa „Nu plânge”, versurile cântate de Mario Fresh sună cam așa: „Doare atunci când pui capul pe pernă și mă visezi,/ Mă visezi cum te alintam și sărutam pe ochii tăi verzi/ Și-ți spuneam că faci cât un univers,/Ce faci tu în fața casei mele, dacă știi eu îți fac rău ție?/Nu zic nu, eu aș ieși, dar nu vreau să mă vezi că-s bine”.

