Titlurile lunii august pe Netflix

Luna august vine cu o mulțime de surprize pe Netflix, filme și seriale mult așteptate, dar și producții noi. Luna aceasta, Wednesday, cel mai vizionat serial Netflix în limba engleză, se întoarce cu sezonul 2, noi provocări și multe surprize! În plus, tot în august se lansează și thrillerul The Thursday Murder Club, cu Helen Mirren, Pierce Brosnan și Sir Ben Kingsley în rolurile principale, după romanul de succes al lui Richard Osman, dar și filmul romantic My Oxford Year, care spune povestea de iubire dintre o studentă americancă și un britanic șarmant, interpretați de Sofia Carson și Corey Mylchreest.

De asemenea, luna aceasta vei putea urmări pe Netflix și Hostage, o serie în care rivalitatea devine mai intensă ca niciodată și mizele politice cresc; filmul Night Always Comes, o odisee periculoasă ce se desfășoară de-a lungul unei singure nopți, cu Vanessa Kirby în rolul lui Lynette; sezonul 2 din My Life with The Walter Boys, care o găsește pe Jackie în încercarea continuă de a se acomoda în Silver Falls.

Nu în ultimul rând, în august vin pe platformă și Buzz House 2, Interstellar, Dead Poets Society și A Star is Born.

My Oxford Year

O americancă ambițioasă își îndeplinește visul de a studia la Oxford și se îndrăgostește de un britanic șarmant, care ascunde un secret ce i-ar putea da viața peste cap. Filmul este disponibil pe Netflix din 1 august.

My Oxford Year – trailer Netflix

Wednesday: Sezonul 2 partea 1

Când puterile ei paranormale slăbesc, Wednesday trebuie să lupte ca să le recapete sau consecințele pot fi mortale pentru Enid și alții de la Nevermore.

În acest sezon, Wednesday trebuie să se descurce cu familia, prietenii și vechii adversari, având parte de un nou an haotic, sumbru și ciudat. Înarmată cu spiritul ei ascuțit și cu farmecul ei tăios, Wednesday este implicată într-un nou mister supranatural înfiorător.

Creatorii și scenariștii Alfred Gough și Miles Millar revin pentru cel de-al doilea sezon al serialului Wednesday, alături de producătorul executiv și regizorul Tim Burton. Din 6 august, pe Netflix.

Wednesday: Sezonul 2 partea 1 – trailer Netflix

The Thursday murder club

Bazat pe bestsellerul internațional omonim scris de Richard Osman, The Thursday Murder Club urmărește patru pensionari exuberanți, Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Sir Ben Kingsley) și Joyce (Celia Imrie), care se întâlnesc să rezolve cazuri de crimă rămase neelucidate. Când are loc o moarte inexplicabilă chiar în curtea lor, investigațiile lor lejere iau o turnură captivantă, iar ei se trezesc în mijlocul primei lor anchete adevărate. Disponibil din 28 august.

The Thursday murder club – trailer Netflix

Seriale noi pe Netflix în luna august

Perfect Match: Sezonul 3

În acest concurs incitant, persoane singure din Netflix Reality Universe și nu numai fac planuri și strategii pentru a-și găsi o iubire de durată. Din 1 august, pe Netflix

Perfect Match: Sezonul 3

Beyond the bar

O tânără avocată cu un puternic simț al dreptății se angajează la o firmă de avocatură de top, unde e îndrumată în lumea complicată a legilor de un mentor dur. Disponibil din 2 august pe Netflix.

In the mud

Cinci femei dintr-o închisoare dură leagă o prietenie unică după o experiență periculoasă, dar corupția și conflictele teritoriale amenință să le distrugă. Din 14 august.

Hostage

După ce soțul prim-ministrului britanic este răpit și președinta Franței începe să primească amenințări, ambii lideri sunt puși în fața unei alegeri imposibile. Din 21 august.

Hostage – trailer Netflix

Long story short

De la creatorul serialului „BoJack Horseman” vine și această comedie animată despre viața unei familii, din copilărie până la maturitate și înapoi. Din 22 august, pe Netflix.

My life with the Walter boys – sezonul 2

Sperând la un nou început în Silver Falls, Jackie află că ocaziile nu sunt garantate când ies la iveală sentimente neîmpărtășite și conflicte de provincie. Din 28 august.

My life with the Walter boys – sezonul 2

Two graves

Dispariția a două adolescente șochează un oraș liniștit de la malul mării, iar o bunică îndurerată riscă totul pentru a descoperi adevărul și a se răzbuna. Din 29 august.

Filme noi pe Netflix în luna august

Night always comes

Riscând evacuarea din orașul în care nu-și mai permite să trăiască, o femeie recurge la măsuri disperate într-o singură noapte, ca să strângă 25.000 de dolari. Cu Vanessa Kirby în rolul principal. Din 15 august.

Fall for me

Lilli e suspicioasă în privința noului logodnic al surorii sale, dar când un străin atrăgător intră în viața ei, este brusc distrasă de această ispită. Din 21 august, pe Netflix.

One hit wonder

Acești doi cântăreți n-au prea avut noroc în carieră, iar acum riscă totul pentru șansa de a dobândi celebritatea, dar și iubirea. Din 21 august.

One hit wonder – trailer Netflix

Abandoned man

După ce face închisoare pentru crima comisă de fratele său, un bărbat se întoarce reticent la familie, găsind speranță și vindecare în grija pentru nepoata lui. Din 22 august.

Love Untangled

O adolescentă îndrăgostită e hotărâtă să-l cucerească pe prințul liceului cu ajutorul unui elev proaspăt transferat și foarte descurcăreț, într-o misiune plină de suișuri, coborâșuri și pasiune.

Filme documentare Netflix în august

Stolen: Heist of the Century

Anvers, 2003. O bandă de hoți sparge impenetrabilul Diamond Center. Cine sunt autorii unuia dintre cele mai mari jafuri din lume și cum au reușit? Din 8 august, pe Netflix.

Fit for TV: The Reality of the biggest loser

Un serial documentar provocator în care foști concurenți și producători dezvăluie realitatea dură și tensionată din spatele emisiunii de succes „The Biggest Loser”. Din 15 august.

The Echoes of survivors: Iside Korea’S Tragedie

Un serial documentar care prezintă poveștile cumplite ale supraviețuitorilor celor mai sumbre întâmplări din istoria Coreei, scoțând la lumină adevăruri de mult ascunse. Din 15 august.

Eveniment Live Netflix – Dinner time Live with David Chang – sezonul 3

Chef David Chang este gazda unei experiențe culinare necenzurate, în care gătește pentru invitați celebri și ne dezvăluie din secretele bucătăriei. Live în limba engleză.

Filme românești pe Netflix în luna august

Buzz House: The Movie 2

După ce este găsit inconștient, Selly se trezește din comă doar pentru a descoperi că ceva fundamental s-a schimbat: nu mai poate să mintă. Costi, prietenul său oportunist, vede o șansă de a transforma această slăbiciune într-un spectacol captivant, dar care scapa de sub control după ce încearcă să facă un nou sezon BuzzHouse. Din 27 august, pe Netflix.

Anime pe Netflix în august 2025

Mononoke the Movie: Chapter II – The Ashes of rage

Negustorul de leacuri revine, iar haremul Edo înfruntă o nouă criză, cu conflicte de familie, zbucium interior și invidii arzătoare, care dau naștere unui spirit furios. Din 14 august.

Titluri licențiate disponibile pe Netflix în august

Crazy, Stupid, Love. – 3 august

Megamind – din 3 august

Dead Poets Society – din 4 august

Interstellar – din 18 august

A star is born – din 22 august

