Ce i-a spus Keanu Reeves actriței Ana Ularu când s-au întâlnit: „Unul dintre cele mai mișto momente”

Ana Ularu mărturisește, în cadrul emisiunii care va fi difuzată pe 14 iunie 2025, de la ora 09.00, pe Acasă TV, că s-a întâlnit cu actual ei soț absolut întâmplător, într-un muzeu.

De ce s-a lăsat Ana Ularu de fumat

„M-am lăsat de fumat că m-am îndrăgostit. Pur și simplu, m-am îndrăgostit de actualul soț și tata la copil, care este absolut opusul unui fumător. Este un tânăr neamț sănătos, voinic ca bradul, care a zis: «Fumezi?». Eu fiind foarte artistă în Los Angeles, la momentul respectiv.

Noi ne-am întâlnit într-un muzeu, ca moșii, și i-am zis: «Vii cu mine afară, să fumăm o țigară?». Și el a zis: «Eww, fumezi?». Și eu, în clipa respectivă, nu am mai avut personalitate și am zis: «Eu? Niciodată»! Și m-am lăsat, pentru că mi-am dorit să petrec mai mult timp cu el, decât singură, într-un colț, făcând cancer”, spune Ana Ularu în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”.

Cei doi au o fetiță, născută în pandemie, care a cunoscut deja viața de artist, datorită programului ocupat de lucru al părinților: „Fetița mea are poze pe toate platourile de filmare. Are poze pe scaunul lui Sam Elliot, pentru că soțul meu făcea un serial care se numește «1883» și care e foarte mișto. În Texas, erau șerpi veninoși, și eu eram așa, cu ea la piept, și aplaudam, ca să fugă șerpii. Avem niște povești fabuloase”.

Ana Ularu a mai mărturisit că știa de la o vârstă fragedă că vrea să fie actriță: „De când aveam vreo șase ani”.

„Vorbesc cinci limbi: spaniolă, pentru că am fost la Liceul Cervantes, cel mai mișto liceu, franceză, engleză, italiană și acum am început, forțată de împrejurări, să vorbesc și germană. M-am născut în București, copil de scenografi, tata – scenograf și pictor și profesor universitar și scriitor, mama – arhitect.

Primul meu rol a fost Lolita, la Teatrul Mic, cu Ștefan Iordache. Aveam 15 ani, am luat rolul dând probă. În aceeași perioadă, jucam într-un spectacol de liceu, unde eram atât de proastă, vărzău… După care m-am dus la această probă și l-am făcut pe Ștefan Iordache să râdă. Eu eram cea mai mică de acolo, îmi făcea burta ca toate cele de la emoții și, în momentul în care am urcat pe scenă, toate emoțiile alea s-au dus naibii și l-am făcut să râdă. Am luat proba, cred că mai erau 30 de actrițe pentru acest rol”, afirmă Ana Ularu.

I-a cunoscut pe Tom Hanks, Jennifer Lawrence și Keanu Reeves

Datorează rolului din „Periferic” cariera ei ulterioară: „Bogdan George Apetrei este un regizor român care a terminat facultate la Columbia. El a venit, la un moment dat, în România, să facă filmul «Periferic». M-au sunat pentru o probă, rolul era o mamă de 33 de ani, iar eu aveam 23. Și am luat rolul acela, care a fost decisiv. Am luat niște premii internaționale și datorită lui am ajuns la Shooting Stars, la Berlinale, și atunci am avut și prima mea agentă.

La Berlinale, nu aveam niciun ban și eram la petrecerea de după, într-o rochie superbă, la 02.00 noaptea, și m-am întâlnit cu această agentă, care mi-a zis: «Ai vrea mâine să vii la Londra?». Mi-a dat maică-mea niște bani ca să mă duc la Londra, să dau probă pentru Susanne Bier”.

„Keanu Reeves mi-a spus că a fost unul dintre cele mai mișto momente din viața lui de actor”, va rosti Ana Ularu în emisiune.