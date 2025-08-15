Ce relație are Alina Laufer cu Jorge, fostul ei soț. „Eu nu cred în amiciții după divorț, nu sunt genul acesta”

Întrebată în ce relații este în prezent cu Jorge, fostul ei soț și tatăl Karinei, Alina a recunoscut că au o relație civilizată.

„Nu suntem amici. Eu nu cred în amiciții după divorț, nu sunt genul acesta, dar avem o relație civilizată, pentru că avem un copil împreună. Și dacă am mai avut ceva să ne reproșăm, am făcut-o în particular, fără să știe nimeni și cu atât mai puțin copilul. Noi am avut grijă ca fiica noastră să crească normal, frumos, fără niciun stres. Asta ne-am dorit”, a declarat Alina Laufer pentru VIVA!

Alina Laufer spune că fiica ei se măna în urmă cu ceva timp mai mult cu tatăl ei, însă, între timp s-a schimbat.

„Karina semăna cu tatăl ei mai demult, iar acum chiar ea mi-a spus că se regăsește mai mult în mine, cel puțin din punct de vedere fizic. Mai departe, de educație și de cum s-a dezvoltat ea, nu pot să zic că seamănă cu unul sau cu celălalt pentru că are propria personalitate, văd în ea mai multe calități decât aveam eu la vârsta ei și încerc să i le dezvolt, să fiu lângă ea. Ea e sârguincioasă, se pregătește pentru medicină, învață, e cuminte, nu avem probleme”, a mai spus Alina pentru sursa citată.

În urmă cu ceva timp, Alina a dezvăluit cum s-a înțeles Ilan, soțul ei, cu fiica acesteia, Karina.

„Karina pe Ilan, da, l-a acceptat de la bun început, avea 3 anișori totuși când am început noi să fim împreună, 4 când ne-am căsătorit. Ilan s-a purtat din prima clipă extrem de frumos cu Karina, acesta este și motivul pentru care probabil relația noastră a mers atât de bine de la început, pentru că l-am simțit aproape, atât de mine, cât și de ea, și Ilan are un talent special cu copiii mici, știe să-i cucerească din prima clipă’, a declarat Alina Laufer, în urmă cu ceva timp.