Ce s-a descoperit în ancheta privind moartea lui Felix Baumgartner. Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu

Procurorii italieni au făcut publice, luni, primele rezultate ale anchetei privind tragicul accident de parapantă în urma căruia și-a pierdut viața Felix Baumgartner. Expertiza tehnică realizată asupra aparatului de zbor pilotat de celebrul sportiv austriac a arătat că motorul și elicea parapantei funcționau normal.

„Nu au existat defecțiuni la motor”, au transmis reprezentanții Parchetului italian, potrivit mediafax.ro. Specialistul tehnic Marco Rech, desemnat să investigheze circumstanțele tragediei, a efectuat prima inspecție amănunțită a parapantei și a exclus ipoteza unui blocaj tehnic brusc.

Felix Baumgartner ar fi reușit să deschidă parașuta înainte de impact

Accidentul s-a produs pe 17 iulie, în zona Porto SantElpidio, iar sportivul, în vârstă de 56 de ani, a decedat după ce a căzut în piscina unui hotel.

Potrivit anchetatorilor, Felix Baumgartner ar fi reușit să deschidă parașuta înainte de impact, ceea ce indică faptul că ar fi rămas conștient până în ultimele momente de viață. Această concluzie confirmă rezultatele autopsiei, care au exclus varianta unui infarct sau a unui atac cerebral în zbor.

Cercetările, încadrate la omor din culpă împotriva unor persoane necunoscute, ar urma să se finalizeze în aproximativ 60 de zile. Imaginile surprinse de camera video purtată de sportiv ar putea fi decisive pentru stabilirea exactă a cauzelor accidentului.

Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu

La mai bine de o lună de la tragedie, Mihaela Rădulescu, partenera de viață a lui Baumgartner, a transmis un mesaj emoționant de recunoștință pentru sprijinul primit. Vedeta a mărturisit că, deși durerea pierderii este copleșitoare, a ales să se concentreze pe solidaritatea și dragostea arătate de apropiați și de comunitatea online.

„Fericirea ta nu trebuie să aibă sens pentru ceilalți – nu este un proiect comunitar. Cei care nu înțeleg vor încerca să te rănească. Pentru că, de fapt, înțeleg și se supără că nu o au și ei. Poți învăța multe lecții de viață când pierzi pe cineva pe care l-ai iubit atât de mult. Înveți multe despre toți cei din jurul tău, familie, prieteni… Și nu este întotdeauna frumos. Dar concentrează-te pe oamenii buni și decenți care sunt alături de tine. Mulțumesc tuturor celor care ne-au arătat respect și dragoste, mie și lui Felix. Vă văd, vă iubesc, sunt recunoscătoare pentru fiecare dintre voi care mi-a trimis măcar un emoji. La urma urmei, oamenii frumoși sunt cea mai bună energie pentru noi toți”, a fost mesajul transmis de Mihaela Rădulescu.

