A devenit cunoscut abia în 2012

Născut la 20 aprilie 1969, în Salzburg, Austria, Felix Baumgartner a început să practice parașutismul la vârsta de 16 ani, continuând să își dezvolte abilitățile ca membru al echipei militare austriece de demonstrații și competiții.

În anul 1988, a început să execute demonstrații de parașutism pentru Red Bull, se arată pe site-ul său oficial.

Ulterior, în 1999, el a sărit de la etajul 88 al Turnului Petronas din Kuala Lumpur. A devenit cunoscut la nivel mondial abia în octombrie 2012, când a realizat un salt istoric în cadrul proiectului Red Bull Stratos.

Saltul istoric

„Stăteam acolo, în vârful lumii, în afara unei capsule în spațiu și în stratosferă. M-am uitat în jur, cerul de deasupra mea era complet negru”, a spus Baumgartner pentru CNN Sport, reflectând asupra căderii sale libere din Red Bull Stratos în octombrie 2012, în timp ce privea Pământul de la o înălțime de aproximativ 39 kilometri.

În timp ce peste opt milioane de oameni îl urmăreau pe YouTube, el a rostit următoarele cuvinte: „Uneori trebuie să urci pentru a înțelege cât de mic ești. Acum mă întorc acasă”.

El s-a parașutat direct din stratosferă, realizându-și visul de a sări de la o altitudine nemaiîncercată până atunci, peste 39.000 de metri. A depăsit bariera sunetului, atingând 1.137 km/h, după ce s-a lansat de la 39.043 metri.

Mach 1 este în mod normal de 1.234 km/h, dar se reduce odată cu creșterea altitudinii. A aterizat și, îngenuncheat, a exultat cu pumnii spre cer: „Am reușit!”.

Cât a durat zborul

Zborul său a durat puțin mai puțin de zece minute, trăite cu sufletul la gură de milioane de oameni care au urmărit întreaga aventură în direct la televizor și pe YouTube sau de la baza Red Bull Stratos de la Air Center Space din Roswell, New Mexico.

Nu era la prima aventură periculoasă. El s-a aruncat cu parașuta și de pe statuia lui Iisus din Rio de Janeiro și de pe Taipei 101 Tower din Taiwan. Mai mult, a fost primul care a traversat Canalul Mânecii fără asistență motorizată.

Baumgartner a murit într-un accident de parapantă

Conform cotidianului italian La Stampa, Baumgartner, probabil suferind un infarct sau AVC, a pierdut controlul parapantei și s-a prăbușit în piscina unei unități de cazare din Porto Sant’Elpidio, pe coasta Fermo.

El a murit, iar o tânără a fost rănită, însă nu este în stare gravă. Tragedia s-a petrecut în jurul orei 16.00. În cădere, aparatul ar fi lovit tânăra. Potrivit primelor informații, sportivul austriac era deja mort în momentul impactului.

Povestea de dragoste cu Mihaela Rădulescu

În 2018, Mihaela Rădulescu a dezvăluit cum a început relația cu Felix Baumgartner. Cei doi s-au cunoscut în timpul interviului pe care vedeta de televiziune i l-a luat acestuia.

„Nu visam la el în secret, nu eram îndrăgostită în taină, îl admiram ca sportiv (…) Citisem despre el că era un mare Don Juan și eu toată viața mea am fugit de genul ăsta de bărbat playboy. Nici nu am apucat să mă asez pe scaun sau să spun cum mă cheamă că m-a și invitat la cină, chestie care m-a iritat, mi s-a părut o golăneală, așa că am devenit mai rece, mi-am făcut interviul și atât.”, a spus Mihaela Rădulescu, potrivit revistei Tango.

În cadrul unui interviu mai vechi pentru emisiunea „Vorbește lumea”, Rădulescu a declarat: „Suntem împreună deja de ceva vreme și nu ne-am despărțit decât prin titlurile presei din România.

Noi suntem mereu plecați, nu avem doar o casă, locuim în Elveția, Germania, Austria… prin hoteluri mai mult. Asta mă ajută, că nu spăl, nu fac de mâncare. Iar Felix… el e foarte zăpăcit, nu știe niciodată care e stânga și care e dreapta. Are nevoie de mine în viața lui, altfel ar fi dezastru. Bine, vorbesc despre lucrurile astea mici, cotidiene. În rest, avem o relație perfectă. Chiar dacă nu ne vedem multă vreme. Cred că cel mai mult timp din relația noastră îl petrecem pe Facetime”.