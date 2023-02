Mihaela Cernea a declarat însă că adolescenții ei sunt împăcați cu situația și au reușit să-și găsească echilibrul emoțional, chiar dacă părinții lor au divorțat, iar tatăl și-a găsit atât de repede altă soție. „Copiii sunt bine, fericiți, nu suferă, nu sunt afectați de nimic, le este bine. Totul este bine! Nu vreau să dau declaratii despre soția actuală a fostului meu soț, pentru că orice zic se interpretează”, a declarat pentru Click! solista de la Class.

Celebrul pictor și-a refăcut viața personală imediat după divorț. Artistul anunța, pe pagina sa de Instagram, chiar în prima zi din acest an, că este din nou soț, iar parteneră „la bine și la greu” îi este o femeie credincioasă.

„Azi 1.01.23, de ziua Sfântul Vasile cel Mare și după 21 de ani de căsătorie încheiați în septembrie, cu doi copii frumoși și talentați, cu momente frumoase de iubire și respect, cu mii de tablouri și concerte frumoase, am luat-o pe drumuri separate, unul cu Hristos și muzica godspel, altul pe party-uri și muzică electronică & underground.

Tatăl meu îmi spunea că nu poți fi sclav la doi stăpâni. Am ales acest drum: bun, prost, doar EL știe. Este soția mea, o fată credincioasă și-i mulțumesc părintelui meu, Arsenie Boca, și tatălui meu din Cer pentru ea. Vă doresc un an nou plin de iubire, fără orgolii sau supărări. Ea este Ada Craioveanu și vă dorim la mulți ani”, scria Costin, în prima zi a acestui an, pe contul său de Instagram.

