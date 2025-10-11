Elena și Daniel, Cătălina și Andrei, Anca și Gabriel, Candida și Andrei vin pregătiți să demonstreze că, împreună, pot depăși orice provocare. Elena va cuceri publicul cu planurile sale neașteptate în cazul în care va pune mâna pe premiul ediției.

„Vreau să îmi cumpăr un măgăruș. Iar pe lângă măgăruș… Dan a început deja să construiască un coteț pentru zburătoare”, povestește aceasta amuzată. Cătălina, iubitoare de animale, are acasă mai multe pisici, iar Andrei, partenerul ei, va face deliciul publicului încercând să își amintească numele tuturor patrupedelor.

„Mă, Bă și… Miamu. Mă, Bă sunt mamă și tată!”, va dezvălui Andrei, într-un moment care stârneşte hohote de râs. Anca nu se va lăsa mai prejos și va oferi detalii inedite din viața de cuplu, însă partenerul ei de viață va fi cel care va smulge cele mai multe zâmbete.

Întrebarea lui Octavian Strunilă, „Pe cine ai lua pe o insulă pustie?”, îi va pune în dificultate pe concurenți, sub privirile curioase ale partenerelor, mai ales că acestea nu puteau fi alese. „Eu cred că pe Antonia, a lui Velea”, afirmă curajos Andrei. Fiecare ediție aduce nu doar voie bună, ci și șansa la un premiu uriaș.

Concurenții vor lupta pentru 25.000 de lei, iar probele vor scoate la iveală spiritul competitiv și umorul fiecărui cuplu. „În câte secunde sparge iubitul tău 10 baloane?”, „Câte doze suflă în bol partenera ta?” sunt doar cateva dintre probele care vor decide cuplul câștigător în ringul distracției.

„Hai că poți!”, duminică seară, de la 21.00, la Kanal D, cu Octavian Strunilă, promite o ediție incendiară, plină de umor, distracție și determinare pentru marele premiu al serii.

