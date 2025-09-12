Concurenții care ajung la acest prag au nevoie de un moment de respiro pentru a-și calma emoțiile, iar tensiunea se transmite direct publicului din sală și celor de acasă.

Ediția de sâmbătă aduce și numeroase declarații surprinzătoare și extrem de puternice, care vor stârni reacții. Unul dintre cele mai controversate momente ale sezonului are loc acum, când declarațiile lui Micutzu șochează atât concurentul, cât și publicul. Tot atunci, un concurent acuză juriul și publicul că ar fi „niște hateri lipsiți de gust”. Cine are dreptate, telespectatorii vor decide urmărind spectacolul de sâmbătă seara.

Publicul are și el replicile lui memorabile. „Este combinația perfectă între Păpușa Ken și Gore de la Cluj” – așa descrie un spectator unul dintre concurenții urcați pe scenă. Un alt moment care va rămâne cu siguranță în istoria show-ului este cel al domnișoarei Cucu, de la Iași, care va interpreta o melodie în premieră.

Ce va genera aceasta în rândul juriului și al publicului, telespectatorii vor afla sâmbătă seara. De asemenea, sâmbătă seara va urca pe scena The Ticket și Florin Răgălie, cunoscut publicului larg de pe TikTok pentru videoclipurile sale motivaționale. De data aceasta, el le va arăta telespectatorilor un număr de echilibristică, iar suma pe care o va primi va fi decisă chiar în emisiune.

