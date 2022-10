După ce a terminat liceul ca șefă de promoție a absolvenților Colegiului Dimitrie Paciurea și a luat Bac-ul cu media 9,5, Eliza Iliescu a fost admisă la facultatea pe care și-o dorea. Fiica Adrianei Iliescu este studentă la Litere și își dorește să fie profesoară de română și engleză. Recent, ea a anunțat că merge și la a doua facultate, cu taxă, la Științe Umane.

Ajutorul cel mai important pe care îl primește Eliza e chiar din partea mamei sale. Adriana Iliescu îi plătește chiar și taxiul fiicei sale pentru a ajunge la timp la orele de la cele două facultăți. „E la două facultăți, se descurcă foarte bine, și-a mai mutat niște ore de la o grupă la alta, pentru că s-a putut, le-a cerut voie profesorilor.

Mai ia taxiul de la o facultate la alta, pentru că nu sunt scumpe, cam 12 lei și ne bucurăm de o toamnă frumoasă”, a declarat Adriana Iliescu. În ceea ce privește situația lor financiară, mai ales că a doua facultate a tinerei e cu taxă, Adriana spune că se descurcă cu banii. „Am făcut un calcul și putem face asta. Poate vom lua și un credit, vom vedea!

Ar fi vorba despre circa 4.000 de lei anual, o sumă pe care cred că o vom putea acoperi din pensia mea, repet! Știm amândouă că nu va fi simplu. Dar cred cu tărie că va reuși să le facă față!”, a spus ea.

Recomandări Cum am reușit să prind curaj pentru a înfrunta un Armagedon nuclear

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Și a continuat: „Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică ceva în jurul a 2.000 de lei. Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic”.

Eliza Iliescu, primele declarații după ce a fost acceptată la a doua facultate

Chiar la începutul lunii octombrie, Eliza Iliescu a dezvăluit cu bucurie că a fost acceptată la a doua facultate, cu plată. „M-am înscris și la a doua facultate, de Științe Umane. Nu avem nevoie de nimic, de niciun ajutor”, a explicat tânăra.

„Important e că fac ceea ce-mi doresc, n-am emoții, sunt sigură că mă voi descurca. Îmi doresc să fiu o studentă cu rezultate bune la învățătură. Îmi place ceea ce o să fac, tocmai de aceea mi-am și ales această facultate, din cadrul unei universități prestigioase din București”, a mai anunțat tânăra.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Ceaușescu întreba: „Ilie a dormit bine? A mâncat bine?”. Detaliul făcut public după 50 de ani

Playtech.ro Lovitura supremă pentru Udrea! S-a aflat acum despre IUBITUL ei şi o celebră prezentatoare de la noi. FOTO

Viva.ro S-a aflat de ce a plecat Mihai Bendeac de la iUmor! Delia l-a dat de gol: 'Nu a mai vrut să vină pentru că...'

Observatornews.ro A plătit 275.000 euro pe un apartament cu 3 camere într-o zonă de lux a Capitalei. Câțiva ani mai târziu a început coșmarul pentru ea

Știrileprotv.ro Descoperire uluitoare în Turnu Severin. Ce au găsit arheologii care căutau vestigii lângă podul lui Traian

FANATIK.RO Câți bani câștiga Nosfe din muzică? Trupa Șatra BENZ avea profituri modeste

Orangesport.ro Fiica îşi învinovăţeşte tatăl celebru în România pentru ocupaţia controversată pe care o are: "Fac orice pentru bani. El m-a determinat să fac"

HOROSCOP Horoscop 18 octombrie 2022. Racii vor multe și acum, nu mâine sau poimâine. Vor garanții, siguranța zilei de mâine, avantaje cât mai mari

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm