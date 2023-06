Brigitte Pastramă a vorbit despre fosta sa căsnicie și anume cea cu Ilie Năstase. Aceasta susține că a dus lupte grele cu mama copiilor lui, fiind unul dintre motivele pentru care cei doi au divorțat.

„Relația mea cu Ilie s-a terminat datorită faptului că întotdeauna el m-a pus pe locul trei și că tot timpul am fost călcată în picioare de fosta lui soție. Mai mult nu am îndurat. Ea l-a controlat și mă bucur că astăzi Ilie este astăzi cu o femeie care a știut să pună punct relației cu fosta soție.

Eu am trăit un coșmar cu fosta soție, dar pentru că Dumnezeu m-a învățat să fiu smerită, am acceptat. Până la urmă nebunul se încrede în om și înțeleptul în Dumnezeu. De câte ori eram în contradicție cu ea, eu mergeam la biserică și mă rugam și Dumnezeu era de partea mea. Până la urmă, dacă s-a întâmplat un lucru bun în viața lui este faptul că femeia actuală a știut ce era cel mai nociv pentru ei și a știut să schimbe situația pe care nu am putut eu să o schimb.

Până la urmă, omul ăsta merită să fie fericit, a știut întotdeauna să își protejeze copiii, și-a susținut copiii foarte mult. Eu în momentul în care m-am despărțit de Ilie, am stat departe de Ilie, ca să nu pățească și actuala lui ce am pățit eu cu fosta.”, a declarat Brigitte Pastramă potrivit Wowbiz.

Brigitte a izbucnit în lacrimi când a povestit despre fosta soție a lui Ilie Năstase, cea care i-a adus pe lume copiii.

„Am fost foarte batjocorită peste tot. Toți prietenii lui Ilie se fereau de mine și s-au ferit ani de zile, pentru că ea tot timpul m-a denigrat în fața lor. Eu niciodată nu am putut să am în București prietenii pe care Ilie i-a avut cu ea, pentru că ea m-a batjocorit în fața lor. Eu eram soția lui Ilie și ea stătea la masă cu prietenii lui.

Am avut atât de multe răutăți pe care le-am suportat. Eu eram soția lui Ilie, iar la Roland Garros stăteam afară din lojă, iar ea intra cu el și își punea verighetă cum aveam noi. Era o prostie ce mi se întâmpla, dar am suportat, pentru că am zis că e o încercare de la Dumnezeu și poate că El a îngăduit să fiu smerită.”, a mărturisit Brigitte Pastramă, la În Oglindă.

