În anul 2016, Iulia Pârlea și Alex Pițurcă formau cel mai nou cuplu din showbizul românesc. După trei ani, relația lor a ajuns la final, astfel că fiecare a luat-o pe drumul său. Băiatul lui Victor Pițurcă a cunoscut-o pe Cristina Ich de care s-a îndrăgostit și cu care a făcut și un copil.

Prezentatoarea rubricii Meteo de la PRO TV a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a acceptat provocarea de a participa la jocul „Sosurile iuți”. Invitații trebuie să răspundă unor întrebări incomode, iar dacă nu doresc să fie citită întrebarea cu voce tare sunt nevoiți să mănânce iute.

În emisiunea de la PRO TV, Iulia a spus care sunt cele mai mari defecte ale fostului ei iubit. „Neasumat, are cam multe vicii și imatur, asta le include pe toate. Am fost împreună aproape trei ani”, a spus aceasta.

Prezentatoarea a mai adăugat despre Alex Pițurcă că a fost singurul bărbat din viața ei care a mințit-o „ca la meteo”, în timp ce lui Iulian Moga nu a avut ce să-i reproșeze. Povestea de dragoste cu fratele lui Marius Moga s-a încheiat pentru că amândoi erau imaturi. „Eram copii și pentru că nu era momentul potrivit, asta s-a întâmplat”, a afirmat Iulia Pârlea.

Iulia Pârlea mărturisește că nu are niciun regret. „Chiar nu știu ce să răspund la întrebarea asta, nu am avut așa ceva. Nu regret nicio relație pe care am avut-o, aventuri nu am avut. Relațiile nu le regret pentru că toate m-au adus în punctul ăsta.

(…) Sunt singură pentru că m-am axat pe muncă și am încercat să-mi revin. Am suferit atunci, după relația cu Alex Pițurcă, dar nu a fost o suferință din…nu are rost să intrăm în detalii. Este bine că s-a întâmplat așa. S-a acoperit rana, s-a închis”, a mărturisit prezentatoarea Meteo de la PRO TV.

