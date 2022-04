Cele mai bune filme fantasy de la HBO Max

Articol preluat integral de pe TVmania.ro

Iată ce alte pelicule fantasy pot fi văzute la orice oră din zi din noapte pe HBO Max.

Trilogia The Lord of the Rings (2001-2003)

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / Stăpânul inelelor: Frăția inelului (2001)

O dată cu ”Stăpânul inelelor – Frăția inelului” se naște o nouă și uimitoare lume fantastică. Tânărul hobbit Frodo Baggins (Elijah Wood) primește spre păstrare din partea iubitului său unchi Bilbo (Ian Holm) un inel magic. Bijuteria, dătătoare de puteri miraculoase, nu trebuie, sub nici o formă, să ajungă în mâinile forțelor răului. Frodo este însărcinat apoi de vrăjitorul Gandalf (Ian McKellen) să ducă inelul magic în hăul de la capătul Pământului, pentru a fi distrus. Ținutul acela este însă pe tărâmul răului. După un popas în țara elfilor, unde se leagă frăția inelului, Frodo pornește, alături de opt temerari, într-o călătorie legendară.

Stăpânul inelelor: Cele două turnuri (2002)

Primul film din trilogie se termina o dată cu moartea lui Boromir şi cu destrămarea „Frăţiei”, o alianţă între oameni, elfi şi hobbiţi, al cărei ţel era să ajungă în ţinutul Mordor pentru a distruge inelul blestemat. În partea a doua, Frodo (Elijah Wood), hobbitul în posesia căruia se află inelul, şi prietenul său, Sam (Sean Astin), decid să continue călătoria spre Pământul de Mijloc, ghidaţi de fostul stăpân al inelului, Gollum, capturat de cei doi.

Între timp, Aragorn (Viggo Mortensen), Legolas (Orlando Bloom) şi Gimli îşi fac noi aliaţi printre locuitorii din Rohan şi, sub conducerea lui Gandalf (Ian McKellen), reînviat după confruntarea cu monstrul Barlog, se pregătesc de luptă. Oscar pentru montaj sonor şi efecte vizuale şi încă patru nominalizări.

Stăpânul inelelor: Întoarcerea Regelui (2003)

Hobbiții Frodo și Sam ajung în Mordor, în călătoria lor pentru a distruge Inelul Puterii, în timp ce Aragorn conduce forțele binelui împotriva armatei malefice a lui Sauron din orașul de piatră Minas Tirith.

Harry Potter (2001-2011)

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone / Harry Potter și piatra filosofală (2001)

Când împlinește 11 ani, Harry Potter află că este fiul orfan al unor vrăjitori foarte puternici și că posedă puteri magice unice. La școala Hogwarts, Harry pornește în aventura vieții lui. Cu Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, John Cleese, Robbie Coltrane, Alan Rickman

Harry Potter and the Chamber of Secrets / Harry Potter și Camera Secretelor (2002)

Tânărul vrăjitor Harry Potter și prietenii lui, Ron și Hermione, se confruntă cu noi provocări în timpul celui de-al doilea an la școala Hogwarts în timp ce încearcă să descoperă o forță care terorizează școala.

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Harry Potter și prizonierul din Azkaban (2004)

Harry, Ron și Hermione se întorc la Hogwarts pentru al treilea an. Dar viitorul lui Harry și al întregii comunități de vrăjitori nu arată prea bine când Sirius Black, condamnat pentru că l-a ajutat pe Voldemort, evadează din închisoare.

Harry Potter and the Goblet of Fire / Harry Potter și Pocalul de Foc (2005)

O competiție între trei școli de vrăjitori se va desfășura anul acesta la Hogwarts. În timp ce cicatricea lui Harry îl arde, indicând prezența lordului Voldemort, Pocalul de Foc alege ultimul participant la competiție: Harry Potter.

Harry Potter and the Order of the Phoenix / Harry Potter și Ordinul Phoenix (2007)

Lordul Voldemort s-a întors, dar puțini cred asta. De fapt, cei de la ministerul magiei fac tot ce pot ca să împiedice vrăjitorii să afle adevărul.

Harry Potter and the Half-blood Prince / Harry Potter și Prințul Semipur (2009)

Harry Potter își începe cel de-al șaselea an la școala Hogwarts unde descoperă o carte veche și începe să afle mai multe despre trecutul întunecat al băiatului care va deveni lordul Voldemort.

Harry Potter and the Deathly Hollows: Part 1 / Harry Potter și Talismanele Morții: Partea 1 (2010)

În timp ce Harry, Ron și Hermione încearcă să găsească și să distrugă Horcrux-urile, bucățile din sufletul lui Voldemort, ei descoperă existența celor mai puternice trei obiecte din lumea vrăjitorilor, talismanele morții.

Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 / Harry Potter și Talismanele Morții: Partea 2 (2011)

Harry, Ron și Hermione continuă să caute și să distrugă ultimele trei obiecte magice ale lordului întunecat care îi oferă nemurirea. Dar în timp ce talismanele morții sunt descoperite, începe bătălia finală.

De asemenea, pe HBO Max poate fi urmărit și „Harry Potter: Aniversarea de 20 de ani. Reîntoarcerea la Hogwarts”. Fanii Harry Potter s-au bucurat peste măsură să-și revadă actorii preferați în programul special „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”, care a avut premiera pe 1 ianuarie 2022, la HBO Max.

Hellboy (2004)

Născut în flăcările iadului acum 60 de ani în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Hellboy (Ron Perlman) a fost adus pe Pământ de către un nebun malefic, Grigori Rasputin (Karel Roden) pentru a dezlănțui forțele răului.

Animale Fantastice

Fantastic Beasts and Where to Find Them / Animale Fantastice și unde le poți găsi (2016)

Filmul îl urmărește pe Newt Scamander care ajunge în New York și găsește o comunitate secretă de vrăjitoare și vrăjitori. Acțiunea are loc cu 70 de ani înainte ca Harry Potter să-i citească romanul la școală. Cu: Eddie Redmayne

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald / Animale Fantastice: Crimele lui Grinderwald (2018)

Albus Dumbledore îi cere ajutorul fostului său student, Newt Scamander, ca să-l oprească pe Grindelwald care vrea ca vrăjitorii cu sânge pur să conducă ființele obișnuite. Cu: Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp

Dune

Aceasta este saga luptătorului intergalactic Paul Atreides și a ascensiunii lui mesianice, pentru a-și conduce poporul în lupta pentru supraviețuire, împotriva unui baron malefic. Cu: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Jason Momoa.

Hobbitul

Pe HBO Max puteți urmări cele trei filme din seria „Hobbitul”. Este vorba de:

Hobbitul: O călătorie neașteptată (2012)

Bilbo Baggins duce o viață simplă până când vrăjitorul Gandalf vine și îl convinge să se alăture unui grup de pitici porniți într-o călătorie să revendice Erebor, regatul pierdut al piticilor, de la înspăimântătorul dragon Smaug. Cu: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Ken Scott, Graham McTavish

Hobbitul: Dezolarea lui Smaug (2013)

Bilbo Baggins își continuă călătoria alături de vrăjitorul Gandalf și de cei 13 pitici conduși de Thorin Oakenshield, în misiunea lor de a pune din nou stăpânire pe regatul pierdut Erebor.

Hobbitul: Bătălia celor cinci oștiri (2014)

După ce dragonul părăsește Muntele Singuratic, orcii, piticii, gnomii și oamenii se pregătesc de război. Între timp, Bilbo este martorul nebuniei lui Thorin, iar Gandalf este eliberat din închisoare.

Star Trek

Star Trek (2009)

Noii recruți de la bordul navei USS Enterprise trebuie să-l oprească pe romulanul Nero a cărui misiune de răzbunare amenință omenirea.

Star Trek Into Darkness / Star Trek: În întuneric (2013)

Atunci când un criminal fără scrupule pe nume Khan declară război Federației, căpitanul Kirk, Spock și restul echipei Enterprise pornesc în cea mai mare vânătoare umană din istorie. Cu: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana

Star Trek Beyond / Star Trek. Dincolo de infinit! (2016)

Căpitanul Kirk și echipajul de pe Enterprise sunt atacați de dictatorul Krall. Când nava lor este distrusă, ei ajung pe o planetă îndepărtată locuită de extratereștri ostili dar și binevoitori. Cu: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg

The Matrix

Matrix (1999)

Când hackerul Neo descoperă adevărul șocant că viața pe care o știe e o înșelătorie complexă a unei inteligențe cibernetice malefice, el se alătură legendarului războinic Morpheus în lupta pentru a distruge iluzia care înrobește omenirea.

The Matrix Reloaded / Matrix reîncărcat (2003)

Luptătorii pentru libertate Neo, Trinity și Morpheus continuă să conducă revolta împotriva Armatei Mașinăriilor. În încercarea de a salva lumea de la extincție, ei află mai multe despre rolul important al lui Neo în soarta omenirii.

The Matrix Revolutions / Matrix – Revoluții (2003)

În ultimul capitol al trilogiei „Matrix”, Neo (Keanu Reeves), Morpheus (Laurence Fishburne) și Trinity (Carrie-Anne Moss) luptă să apere Zion, ultimul oraș din lumea reală, de mașinăriile care au înrobit rasa umană.

The Matrix Resurrections / Matrix Renașterea (2021)

Ca să afle dacă realitatea lui e o creație fizică sau a minții, Neo va trebui să-l urmărească din nou pe iepurele alb. Deja știe ce trebuie să facă, dar ce nu știe încă e că Matrixul e mai puternic și mai periculos decât înainte.

Godzilla

Godzilla (2014)

O poveste despre curaj și reconciliere în fața forțelor naturii, filmul prezintă lupta dintre cel mai cunoscut monstru din lume și creaturi malefice care ne amenință existența. Cu: Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche

Godzilla: King of the Monsters / Godzilla II – Regele monștrilor (2019)

Membrii agenției Monarch se confruntă cu o serie de monștri, inclusiv Godzilla, Mothra, Rodan și King Ghidorah. Aceste creaturi antice se luptă pentru supremație, lăsând existența omenirii să atârne în balanță. Cu: Charles Dance, Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Bradley Whitford

Godzilla vs. Kong (2021)

Kong și gardienii săi pornesc într-o călătorie periculoasă pentru a-și găsi adevărata casă, iar alături de ei se află Jia, o tânără orfană cu care Kong a format o legătură unică și puternică. Dar ei se trezesc pe neașteptate în calea lui Godzilla. Cu: Eiza González, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Alexander Skarsgård

The Jungle Book / Cartea Junglei (2016)

După ce o amenințare a tigrului Shere Khan îl obligă să fugă din junglă, micul Mowgli pornește într-o călătorie captivantă, iar ghizii lui vor fi pantera Bagheera și ursul Baloo. Cu Neel Sethi, Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba

