Janni Alexandridis are 23 de ani și a venit direct din Germania pentru a participa în sezonul 12 „Chefi la cuțite”, pe care l-a și câștigat. De profesie este chef bucătar, cea mai mare pasiune a lui încă din copilărie. De altfel, acesta a învățat limba română de la colegii săi români.

Janni Alexandridis: „Bucătăria nu mă lasă în pace, sunt aici în fiecare zi și mă simt foarte bine!”

„Avem un restaurant de familie și lucrez acolo. De când sunt foarte mic, apartamentul nostru a fost restaurantul și în fiecare zi când mergeam la școală vedeam cum chefi pregăteau diferite feluri de mâncare în bucătărie. A fost un restaurant grecesc. Bucătăria este locul în care mă simt foarte bine și confortabil de când sunt mic.

I-am zis tatălui meu că vreau să fiu chef pentru o zi în restaurant. Și mi-a zis că dacă vreau să facă asta trebuie să învăț să fiu bucătar. Mama și bunica mea au lucrat în bucătărie. În fiecare zi după școală mergeam și mă uitam la ele. Stăteam să curăț ceapă și să facem curățenie.

Bucătăria nu mă lasă în pace, sunt aici în fiecare zi și mă simt foarte bine! Vreau să fac ceva de care oamenii să se bucure”, a povestit câștigătorul „Chefi la cuțite”, sezon 12.

Recomandări Mario Iorgulescu, condamnat la 13 ani și 8 luni de închisoare pentru omor, în dosarul accidentului din 2019. Decizia judecătorilor este definitivă

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Florin Dumitrescu, despre Janni Alexandridis: „Este capabil și se poate descurca în situația de criză”

Timp de trei ani, el a făcut studii în Germania. „În Germania, te duci la școală și în restaurant. E un program, durează trei ani. După trei ani ești bucătar. (…) Vreau să fac ceva care să bucure oamenii. Să mănânce și să se bucure. Și asta e cel mai frumos lucru despre meseria mea”, a mai declarat el.

Încă de la preselecții el i-a impresionat pe jurați, Florin Dumitrescu i-a oferit Cuțitul de Aur, iar el l-a acceptat. „I-am oferit cuțitul de aur pentru că mi-a dat siguranța că poate, este capabil și se poate descurca în situația de criză”, spunea Florin Dumitrescu despre Janni, în preselecții.

Janni Alexandridis a gătit și pentru vedete

Tot în emisiunea de la Antena 1, el a mărturisit și că a gătit pentru vedete internaționale. „Am gătit pentru echipa națională de fotbal din Germania timp de o lună, dar și pentru Selena Gomez, Thomas Müller, Lewis Hamilton. Încă nu pot să cred că am reușit asta în viață”, a mai dezvăluit el.

Recomandări Un preot ortodox laudă documentarul despre Arsenie Boca. Momente speciale la proiecția de la Sibiu a filmului lui Alexandru Solomon

Cine sunt câștigătorii „Chefi la cutițe” din anii trecuți

Până acum, Sorin Bontea are șase sezoane câștigate, Cătălin Scărlătescu are trei, iar Florin Dumitrescu are trei, odată cu victoria lui Janni Alexandridis.