Cine e soția lui Christian Sabbagh. Iulia e mai mică cu 19 ani decât el

Christian Sabbagh e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de știri din România. Și-a făcut debutul în 1999 și a lucrat la mai multe televiziuni de la noi, printre care și Prima TV. De o bună perioadă de timp, aceasta are contract cu postul de televiziune Kanal D, prezintă știrile de weekend, de la ora 19.00.

Dincolo de carieră, Christian Sabbagh are trei căsnicii la activ. Despre prima soție a făcut puține declarații de-a lungul timpului, despre cea ce-a doua, Louise, se știe că a divorțat după 10 ani de mariaj, iar cea de-a treia este Iulia.

Aceasta a intrat în viața jurnalistului la șapte luni de la divorțul cu Louise, fosta soție. Conform datelor făcute publice chiar de jurnalist, pe atunci, Iulia era o domnișoară de 25 de ani, studentă la medicină, rezidentă în Spania, cu care i-au făcut cunoștință câțiva amici, undeva în Istanbul, notează Playtech.ro.

„Am cunoscut-o pe Iulia la Istanbul, era manechin într-o prezentare de modă la care fusesem invitat. Mi s-a părut fascinant că nu ştia cine sunt, pentru că trăia în Spania de foarte mulţi ani. Era foarte frumoasă şi a fost ca o lovitură de fulger când am văzut-o. Am schimbat numere de telefon, am vorbit mult timp la telefon şi am reuşit să o conving să fim împreună”, spunea jurnalistul în urmă cu mai mult timp.

Între cei doi este o diferență de 19 ani, însă niciodată nu au ținut cont însă de asta și au rămas împreună, chiar în anul 2017 s-au căsătorit în mare secret.

„Eu sunt cel care lasă de la el, pentru că eu provoc situaţiile. Eu realizez că are nevoie de mine ca soţ, ca tata, sa duc sau să iau copiii de la gradiniţă. Am renunţat de multe ori la familie, am plecat în momente cheie din familia noastră în diferite colţuri ale lumii; ea are nevoie de soţul ei.

Există de multe ori doar cu numele şi apar inevitabil probleme, discuţii, foarte multe tensiuni şi încerc să o împac. Îmi înţelege profesia dar, la un moment dat, e normal să îşi piardă răbdarea”, a povestit Christian Sabbagh într-un interviu pentru OK Magazine acum ceva vreme.

Christian Sabbagh și Iulia au împreună doi copii, o fetiță și un băiețel.

Prezentatorul de la Kanal D mai are doi copii, pe Yasmine şi Edi.

