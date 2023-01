Alexandra Porkolab se află printre cei 12 concurenți de la „Survivor România”. Tânăra este originară din Brașov, iar printre pasiunile sale se numără handbalul și drumețiile montane. Este mamă din 2018.

La scurt timp după ce a plecat în Republica Dominicană, prin intermediul prietenilor săi, ea a publicat un mesaj pe Instagram.

„Salut dragilor! Alexandra începe anul în forță, urmează să înceapă aventura în echipa Războinicilor în noul sezon Survivor România, începând cu data de 9 Ianuarie.

Ea nu va avea acces la telefon, așa că are nevoie de noi să îi transmitem toate gândurile pozitive! Haideți să îi ținem pumnii! Va fi un an plin de provocări!”, au transmis apropiații pe contul Războinicei.

În 2019, Alexandra și-a emoționat prietenii virtuali cu un mesaj

„Să fac un copil, a fost alegerea mea. Nu m-am simțit pregătită și știam că analizând lucrurile in amănunt, nu mă voi simți niciodată pregătită dar m-am simțit capabilă. Capabilă să înfrunt sau să accept situații, sentimente, dezamăgiri, frustrări, opinii. Capabilă să parcurg o parte din drumul meu cu un copil lângă mine, lăsându-l să guste din viață și intervenind atunci când pericolele sunt prea mari pentru puterile lui.

Am avut curaj sa pun pauză vieții mele, pentru a da naștere unei alte vieți si nu regret asta. Noua formă de iubire, ce se naște odată cu copilul tău, nu o poți explica in vreun fel cum de altfel nu o poți nici compara. Să pui pauză vieții tale, nu inseamnă că te transformi din zână in slugă”, a scris concurenta show-ului de la Pro TV pe Facebook, în 2019.

Echipa Războinicii

După ce echipa Faimoșilor a devenit cunoscută, a venit rândul celor 12 concurenți care le vor fi adversari să fie prezentați. 6 femei și 6 bărbați au trecut de toate etapele de înscriere și vor face parte din echipa Războinicilor!

Echipa Războinicilor este formată din: Alin Chirilă – luptător MMA, Alexandra Porkolab – manager Marketing și Vânzări, Robert Moscalu – barman, Lucianna Vagneti – antrenor personal, Dan Ursa – director zonal vânzări, Maria Lungu – designer vestimentar, Andrei Krișan – antrenor personal, Daria Chiper – baschetbalistă, Răzvan Danciu – student, Andreea Moromete – creator de conținut, Andrei Neagu – actor și Codruța Began – profesor educație fizică și sport.

Echipa Faimoșii de la Survivor România

Cei care au acceptat cea mai puternică provocare din lume sunt: DOC, Gheboasă, Maria Constantin, artiști cunoscuți în lumea muzicii, Ionuț Iftimoaie, campion de kickbox, Sebastian Dobrincu, unul dintre cei mai tineri și de succes antreprenori și artiști din țară, Remus Boroiu, specialist în transformarea corporală, Jorge, cântăreț și prezentator cu o vastă experiență pe scenă, Ștefania Stănilă, campioană în lumea gimnasticii, Bianca Patrichi, coregrafă, Ada Dumitru, actriță, Carmen Grebenișan, creatoare de conținut și antreprenor, dar și Vica Blochina, una dintre vedetele TV cunoscute de către toți cei de acasă.

