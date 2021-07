Cine este fiul Mirabelei Dauer. Dan Alexandru are 44 de ani și refuză să își vadă mama. „I s-au spus lucruri rele”

Solista a fost căsătorită din 1972 până în 1980 cu Dan Traian Popovici, un regizor de montaj din Televiziunea Română. Cei doi au împreună un copil, un băiat, Dan Alexandru Popovici, care a rămas însă în grija tatălui său după divorț.

Înainte de divorț, Mirabela a trecut prin clipe cumplite. Soțul a bătut-o cu fierul de călcat și chiar a amenințat-o cu moartea. Viața ei s-a schimbat însă radical atunci când soțul i-a luat copilul. Traian Popovici a susținut la divorț că și-a găsit soția înșelându-l, astfel că băiatul lor, în vârstă de doar 2 ani la acea vreme, a ajuns în grija tatălui.

„Oamenii se schimbă, el s-a schimbat, dar este atât de înrăit de oamenii din jurul lui, încât niciodată nu o să-l mai văd. El nu mă cunoaște cu adevărat, e tardiv! Nu are amintiri cu mine, i s-au șters toate.

Au fost niște oameni în jurul lui care m-au urât, inclusiv taică-su. Nimeni nu i-a spus nimic bun de mine și atunci el nici nu a fost interesat să afle despre mine.

El e matur acum, are 44 de ani. Dragoste cu sila nu se poate! Iată că nici la 44 de ani nu vrea să mă cunoască. Eu sunt un om cu picioarele pe pământ, nu mă ambalez la gândul că vine, că aș vrea să-i spun… nu!

Că atunci îmi creez o realitate care nu e și nu va fi. Dacă o vrea Dumnezeu vreodată, lăsăm lucrurile să vină. Am făcut tot ce se poate posibil din partea mea.

Nu se poate, el este montat de niște oameni. El nu are ce să ierte la mine, dar i s-au spus lucruri rele. Au fost minciuni, oribilități. Noi nu suntem certați, doar despărțiți.

Am fost singură toată viața. Pentru mine, o persoană care nu are familie e singură toată viața. Eu nu am familie!”, a spus solista în cadrul podcastului lui Mihai Morar, „Fain și simplu”.

Citeşte şi:

Povestea unui medic român în Italia: „Dacă m-aș muta înapoi în țară, aș avea satisfacția că lucrez pentru ai mei”

Libertatea relatează de la parada Gay Pride din Budapesta: „Este un protest împotriva propagandei homofobe în stilul lui Putin”

Salvăm România la mall în weekend. Din operele alese ale lui Dan Barna

PARTENERI - GSP.RO Dan Barna, ALTĂ GAFĂ! Ce a scris după medalia obținută de Ana Maria Popescu la Jocurile Olimpice

Playtech.ro Cum a arătat Simona Halep mireasă. Rochia inedită a lăsat mască toţi invitaţii

Observatornews.ro Ciobanul care a supravieţuit atacului ursului, operat timp de şapte ore: "S-a încercat reconstrucţia facială"

HOROSCOP Horoscop 24 iulie 2021. Peștii sunt în elementul lor astăzi și de aceea le va fi mai ușor să-și mențină echilibrul

Știrileprotv.ro Proprietara unui salon de frumusețe, care este însărcinată, refuză să tundă persoane vaccinate

Telekomsport Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic