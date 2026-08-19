Un nume anunțat recent este cel al tinerei Florina Carafa, un Capricorn desăvârșit în vârstă de 30 de ani care lucrează în domeniul IT, ca Automation Developer.

„Vreau să fiu eu, să fiu respectuoasă, dar să-mi dau voie să fac ce simt, să mă distrez, să mă bucur de experiență la maximum”, a spus ea înainte de a-i descoperi pe bărbații din cuplurile acestui nou sezon.

Florina Carafă lasă pentru o perioadă lumea IT-ului deoparte, intră în universul Insula Iubirii 2026 și vrea să se surprindă în primul rând pe ea, ieșind din zona de confort.

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„Sincer, nu simt că va fi ceva cu adevărat greu. Mă adaptez în grupuri și peste tot, dar știu că va fi o deconectare de familie și prieteni. Și cred că va fi o provocare mare. O să fiu eu 100%, nu o să mă prefac deloc. Cine mă place, e bine”, a afirmat Florina Carafă în exclusivitate pentru Libertatea.

Pasionată de sporturi extreme, tânăra ne-a dezvăluit și cum ar arăta pentru ea un date perfect în show-ul de la Antena 1: „Eu sunt pasionată de sporturi, mai ales de cele extreme, dar și de înot. Mi-ar plăcea să merg la un date și să sar cu parașuta sau să fie ceva sporturi de apă”.

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