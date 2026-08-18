Lista ispitelor feminine se scrie treptat, nume cu nume. Patru noi fete au fost dezvăluite recent, iar Libertatea a stat de vorbă cu ele, obținând în exclusivitate o serie de declarații!

Andrușca (Andreea Aurică) revine la Insula Iubirii

Pe Andrușca o știm din sezonul 9, când a scris o poveste ce nu va fi uitată prea curând de către cei de acasă. Pe numele ei real Andreea Aurică, tânăra în vârstă de 27 ani care este hairstylist a făcut schimbări majore în viața ei. S-a mutat în București, a devenit o voce în online și a reușit să strângă o comunitate care o susține și care și-a dorit să o revadă la Antena 1.

„Nu consider că toate experiențele sunt la fel sau că se vor întâmpla aceleași lucruri, dar respectând faptul că am încredere în mine pot spune că voi avea un parcurs interesant pe Insulă. Și chiar am încredere în mine.

Cred că oamenii mă vor cunoaște mai bine, în primul rând pentru că vor fi situații diferite. Vor fi întâmplări diferite! Sper să rămân la fel de autentică și să transmit ceea ce sunt eu, așa cum se întâmplă. Mi-ar plăcea să fiu percepută exact ca anul trecut”, a spus Andrușca în exclusivitate pentru Libertatea.

Andreea Aurică a vorbit și despre noua direcție pe care o are viața ei, afirmând că tot ceea ce face ea în mediul online nu este un lucru pe care să-l perceapă ca pe un job.

„Îmi place online-ul! Nu o simt ca pe o muncă, mai ales de la sală sau de la styling, munca mea… Mă ajută să-mi dezvolt meseria și pot spune că am ajutat și oamenii. Primesc întrebări despre sală, despre ceea ce fac la treabă și-mi place, nu simt ca și cum ar fi ceva pushy. Asta sunt eu, oamenii mă vor vedea acolo și sper să rămân cât mai mult timp. Consider că oamenii care se potrivesc cu ceea ce transmit, vor să mă asculte și mă plac așa cum sunt eu”, a mai adăugat ea.

Andrușca (Andreea Aurică), ispită feminină la Insula Iubirii 2026, emisiune difuzată de Antena 1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 62

O altă ispită feminină de la Insula Iubirii 2026, care face acum cunoștință pentru prima dată cu show-ul de la Antena 1, este Daniela Pană, manager de marketing. Ea are 30 de ani și este născută în zodia Rac!

Tânără pasionată de sport, Daniela Pană are o formă fizică de invidiat și aduce după ea un zâmbet cuceritor. „Sincer, cel mai greu e probabil faptul că sunt într-un loc total străin, departe de tot ceea ce cunosc. E și pentru prima dată când ajung în această țară și descopăr cultura aceasta. Și mai este faptul că nu voi putea avea acces la nimic din ceea ce știu…”, a spus ea în exclusivitate pentru Libertatea.

Ispita de la Insula Iubirii 2026 a dezvăluit și cum speră să o perceapă publicul de acasă, dar și cum își dorește să o cunoască băieții din cupluri: „Aș vrea ca ei să mă vadă fix cum sunt eu, nu am nimic de ascuns. Efectiv culoarea mea să o descopere! O să fac ce simt, ce-mi vine, așa cum simt și o să fiu cum sunt eu… Vreau să mă bucur de ceea ce vine. Nu mi-am impus anumite lucruri sau să mi fac anumite calcule. Să mă surprindă”!

Florina Carafă lasă pentru o perioadă lumea IT-ului deoparte, fiind Automation Developer, și intră în universul Insula Iubirii 2026. Ea are 30 de ani, este născută în zodia Capricorn și vrea să se surprindă în primul rând pe ea, ieșind din zona de confort.

„Sincer, nu simt că va fi ceva cu adevărat greu. Mă adaptez în grupuri și peste tot, dar știu că va fi o deconectare de familie și prieteni. Și cred că va fi o provocare mare. O să fiu eu 100%, nu o să mă prefac deloc. Cine mă place, e bine”, a afirmat Florina Carafă în exclusivitate pentru Libertatea.

Pasionată de sporturi extreme, tânăra ne-a dezvăluit și cum ar arăta pentru ea un date perfect în show-ul de la Antena 1: „Eu sunt pasionată de sporturi, mai ales de cele extreme, dar și de înot. Mi-ar plăcea să merg la un date și să săr cu parașuta sau să fie ceva sporturi de apă”.

O ispită vine direct din Italia

Larisa Spătaru, o altă ispită feminină de la Insula Iubirii 2026, are 28 de ani, este Fecioară și, după studiile realizate în Italia, ea a rămas acolo, ca designer vestimentar. Și speră ca lumea să o vadă în emisiunea de la Antena 1 exact așa cum este ea și în realitate.

„Mi-aș dori să mă vadă așa cum sunt eu. Tocmai din acest motiv o să-mi păstrez personalitatea! Dacă va fi nevoie să-mi arăt vulnerabilitatea, o voi face fără probleme. Aș vrea să mă vadă așa cum știu eu că sunt și cum mă văd familia și prietenii apropiați.

Mi-aș dori să fie o conexiune cu un băiat. Mi-ar plăcea să cred că această experiență a Insulei este ceea ce am crezut când am ales să vin în proiect. Vreau să fiu cu persoana cu care mă simt bine, să ne distrăm, să râdem, să nu fie totul prea serios între noi, să nu ne gândim la nimic. Și asta îmi doresc să am aici: timp pentru mine și omul cu care m-aș conecta”, a afirmat Larisa Spătaru în exclusivitate pentru Libertatea.

Patru noi nume urmează să fie dezvăluite, mâine! Până atunci, noutăți despre Insula Iubirii pot fi aflate de pe rețelele sociale ale show-ului fenomen, de la Antena 1 și de pe AntenaPLAY! Nu ratați marea premieră, din 4 septembrie.

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