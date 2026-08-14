Mirel Gheorghe este cel mai tânăr dintre toate ispitele masculine și se recomandă ca fiind un antreprenor în mai multe domenii de activitate. Mai mult decât atât, acesta afirmă despre el că are un zâmbet molipsitor, că aduce mereu starea de bine și crede cu tărie că va fi sezonul în care să se integreze perfect.

„Mă simt foarte bine. Cine nu are emoții nu e om. Până la urmă, și emoțiile, dacă știi să le faci constructive, pot să fie în favoarea noastră”, a spus Mirel Gheorghe înaintea debutului sezonului 10 al emisiunii Insula Iubirii.

Tânărul speră să fie sufletul petrecerii în show-ul de la Antena 1 și publicul să-l simtă fix așa cum este: natural!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

„Sincer, eu vreau să fiu natural, nu aș vrea să îmi pun vreo barieră, să nu fac ceva. Sper să rezonez cu cineva. Și vreau să mă bucur de experiență, să fiu eu. Când vrei să pari altcineva, lumea simte și dacă e ceva nenatural, nici lumea nu mai rezonează cu tine. Sunt o persoană cu o energie foarte bună, îmi place să binedispun lumea. Când sunt serios, oamenii mă întreabă dacă sunt supărat. Asta aș vrea să arăt celor de acasă. Vreau să transmit o energie bună și să fiu deschis, cum sunt eu”, a afirmat Mirel Gheorghe pentru Libertatea.

Tânărul a absolvit Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport și este pasionat de fitness încă de la vârsta de 13 ani. Iar acum el ar deține o academie de fitness și este antrenor la sală!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE