Un nume care revine în format este cel al lui Cătălin Brînză, directorul de retail stabilit în Marea Britanie, acolo unde conduce un brand românesc de haine. La 36 de ani, el a câștigat deja atenția celor de acasă, după ce anul trecut a demonstrat relaxare, capacitate de ascultate și multă răbdare.

Cătălin Brînză revine la Insula Iubirii

Când se gândește la noua experiență, spune că este extrem de realist când vine vorba de așteptările pe care le are. „Eu sunt o buclă care explodează, totul depinde de situație, de moment și de energia petrecută în acel moment. Deci nu aș ști să explic exact acum”, a spus Cătălin Brînză în exclusivitate pentru Libertatea.

Cu toate acestea, știe exact ce și-ar dori să simtă cei de acasă când îl văd: „Cu siguranță, fiecare sezon vine cu o magie și cu o putere nouă. Se vor vedea și alte laturi ale mele, care nu s-au văzut sezonul trecut. În mare parte, publicul a văzut caracterul și educația pe care o ofer celor din jur!”.

Un campion mondial la Insula Iubirii? Da, este posibil! El este Dima Roșca, în vârstă de 33 de ani, fondator al unei săli de pole dance. Vine în emisiune decis să-și arate talentul și anii de muncă pe care i-a investit. Are un corp bine lucrat și știe exact care este atuul lui.

„În primul rând, aș vrea ca fetele să simtă că sunt de treabă, că sunt aici să le susțin. Să le arăt că vin din lumea evenimentelor, să ofer anumite momente frumoase”, a mărturisit acesta în exclusivitate pentru Libertatea, completând că și-ar dori un singur lucru: „Aș vrea să mă cunoască așa cum sunt: sportiv, ca un om care se odihnește, care trăiește normal! Oamenii știu că pot să și petrec, să fiu și serios, și acrobat”.

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Cel care încheie lista este Mirel Gheorghe, cel mai tânăr din acest an. La doar 26 de ani, el are afaceri în diferite domenii și este un antreprenor care se concentrează mult pe muncă.

„Sincer, eu vreau să fiu natural, nu aș vrea să îmi pun vreo barieră, să nu fac ceva. Sper să rezonez cu cineva. Și vreau să mă bucur de experiență, să fiu eu. Când vrei să pari altcineva, lumea simte și dacă e ceva nenatural, nici lumea nu mai rezonează cu tine”, a povestit acesta pentru Libertatea.

Tânărul este sufletul petrecerii și cel care aduce starea de bine și vrea ca telespectatorii să-l simtă așa: „Sunt o persoană cu o energie foarte bună, îmi place să binedispun lumea. Când sunt serios, oamenii mă întreabă dacă sunt supărat. Asta aș vrea să arăt celor de acasă. Vreau să transmit o energie bună și să fiu deschis, cum sunt eu”.

Începând de luni, 17 august 2026, vine un alt moment mult așteptat: prezentarea ispitelor feminine!

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