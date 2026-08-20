Născută în zodia Rac, Rebecca Toma are 24 de ani și este cea mai tânără ispită feminină din noul sezon al show-ului de la Antena 1. Ea este cunoscută și în mediul online, fiind un creator de conținut apreciat de urmăritori.

Potrivit celor spuse de către ispită, Rebecca Toma știe că Insula Iubirii 2026 este fix emisiunea care îi va aduce fix ce are nevoie și o va face să se schimbe cu adevărat.

„Cred că o să fie o experiență de neuitat, sunt curioasă să văd ce o să se întâmple. Cred că experiența o să mă schimbe și pe mine, fiind lângă oameni noi, cu lecții de viață diferite. Simt că va fi ceva de neuitat”, a spus tânăra.

Rebecca Toma, ispită feminină la Insula Iubirii 2026, emisiune difuzată de Antena 1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Născută în Craiova, Rebecca Toma a crescut în Italia, iar în momentul în care părinții ei s-au despărțit, ea s-a întors alături de mama ei în România și a absolvit Facultatea de Jurnalism în București.

Ea a fost descalificată de la „Casa iubirii” după ce a intrat în conflict cu o altă concurentă și după ce pe internet a apărut un clip viral cu ea alături de fostul iubit.

Acum, la Insula Iubirii 2026, vrea să se distreze și este deschisă să cunoască un bărbat care să o facă să-și arate sentimentele cu adevărat.

„De la mine am așteptări să mă distrez, nu exclud nici varianta să mă înțeleg cu cineva real. Sunt foarte deschisă. Abia aștept! Mi-ar plăcea să mă vadă cum sunt eu, și cu bune și cu rele, și să transmit cât mai multe din personalitatea mea. Să nu pară că sunt doar o ispită și nu am sentimente sau trăiri proprii.

Prin acest proiect se poate vedea cum ești ca om. Ca să simt că e cea mai tare experiență ar fi neașteptat să leg o conexiune, să simt că-mi place real de cineva. Cred că atunci ai tot farmecul insulei”, a spus Rebecca Toma în exclusivitate pentru Libertatea.

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